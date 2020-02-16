«Рома» потерпела поражение в третьем матче подряд, уступив «Аталанте»

16.02.2020, 2:30, Новости дня

В матче 24-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на поле домашнего стадиона "Атлети Адзурри" в Бергамо одержала волевую победу над римской "Ромой" – 2:1. Для столичной команды это поражение стало третьим кряду.

У победителей встречи голами отметились Хосе Паломино и Марио Пашалич, забившие на 50-й и 59-й минутах соответственно, а у гостей единственный мяч в концовке первого тайма забил Эдин Джеко.

"Аталанта" одержала третью победу в последних пяти играх и с 45 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а "Рома" расположилась на пятой строчке, имея в активе 39 очков.



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