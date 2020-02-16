Мнение: Структура красного поля

16.02.2020, 2:29, Разное

Красное поле — это территория, на которой вы можете действовать с пользой для себя.

Выходя из красного поля вы себе вредите.

Это понятие слегка перекликается с юридическим «правовое поле». Но правовое поле регулируется законодательными актами, поэтому несложно определить — внутри правового поля ваше действие или вне его. Достаточно знать законы или позвать на помощь юриста. А красное поле умеют видеть только люди с хорошими границами.

В случае выхода из правового поля, вы становитесь нарушителем закона, а значит уязвимы и легко наказуемы. Ваши действия не только будут пресечены, вам придется заплатить штраф или понести иные убытки. Это знаю все и стараются не выходить из правого поля.

В случае выхода из красного поля тоже существует уязвимость, наказание и убытки. Однако связь ваших действий и убытков вам может быть совершенно не очевидна.

У людей с плохими границами создается ощущение, что в мире отношений царит хаос.

За любовь и хорошее поведение некоторые якобы получают в ответ нелюбовь и подлость, а в ответ на подлость и нелюбовь — наоборот, обожание.

Чем хуже личные границы человека, тем сложней ему разобраться, где причины, а где следствия того, что с ним происходит.

Начинать изучение красного поля лучше всего с аксиомы: красное поле обладает защитной силой.

Точно так, как оставаясь в правовом поле, вы защищены государственными законами, так, оставаясь в красном поле, вы защищены физическими законами.

Это физический закон, что большая и сильная фигура получает преимущества в поле.

Это закон физики. Вес такой фигуры больше, устойчивость больше, тяга других фигур больше, а значит больше выборов и свобод.

К сожалению, для понимания законов социального поля мало знаний физики. Это другой предмет.

И мы этот предмет уже несколько лет понемногу изучаем.

До сих пор мы говорили о багах и коронах без четких ориентиров, где баг, а где не баг, где корона, а где нет.

Постоянным читателям блога большие баги и короны кажутся уже очевидными. Наверное у многих ощущение, что они всегда это видели.

С меньшими багами и коронами большинство пока еще путаются. Иногда не видят их, а иногда видят там, где их нет.

Корона — это преувеличение свой значимости, за счет чего красное поле кажется намного больше.

Баг — это действие вне красного поля, обычно речь, иногда поступок.

Короны и баги связаны. Корона в буквальном смысле слова крышует баг, создает иллюзорную реальность, под крышей которой человеку кажется, что он действует уместно, в границах, по праву, когда на самом деле нет.

Щипцы — это инструмент, которым человек пытается вытянуть нечто, обычно одобрение, на чужой территории.

Щипцы связаны с багами и коронами.

По большому счету все это суть одно и тоже — вылезание за пределы красного поля.

Снять корону нужно для того, чтобы видеть, где заканчивается свое красное поле. Это позволит убрать баги и щипцы.

Действуя в красном поле, вы эффективно прокачиваете ресурс, вы расширяете свое влияние и то самое красное поле.

Красное поле есть в любом ресурсе, но мы, традиционно, начнем рассматривать его в любви. Почти так же оно выглядит в дружбе.

Начнем с того, что территориальный принцип лежит в основе любых отношений.

Любовь — это стремление увеличить свою территорию за счет соединения с другим.

Дружба — тоже, но отличия потом обсудим.

Страдания из-за невзаимной любви — это когда свою территорию вы уже отдали, а в ответ получили мало или ничего.

Вы можете порвать отношения с таким человеком, но вам жаль надежд, жаль того, что вы уже присвоили, жаль всего, что вы уже потратили, а еще вам горько отказываться от чувства своей грандиозности (короны) и признавать, что вы обычный человек и можете быть не интересны тому, кого вы сделали своим кумиром (наплевав на обратную связь).

Вот что такое несчастная любовь с точки зрения поля.

Агрессия и злость — это защитные реакции. Это защита своей территории или того, что вы считаете своим.

У людей с плохими границами агрессия вечно в черном поле, там, где они прав никаких не имеют. Но они уверены, что имеют, поэтому и гневаются.

Вот что нужно хорошо понять про агрессию и про любые негативные эмоции, такие как горе, страх и прочее.

Многие думают, что эмоции — это нечто не подконтрольное человеку, нечто не зависящее от него.

На самом деле эмоции самым прямым образом зависят от чувства границ.

Эмоции в эволюции возникли для мотивации к поиску и защите. Для обеспечения развития и безопасности.

Вы чувствуете страх, когда считаете, что вам грозит опасность, которую вы можете избежать.

Это очень важный момент: вам нечто угрожает и вы можете от этого защититься.

Если ваши настройки правильные, вы не испытываете страха там, где вам ничего не угрожает или там, где вы не можете ничего сделать.

Страх — это очень сильная энергетическая встряска, в этом участвует и нервная система, и эндокринная, и сердечно-сосудистая. Весь организм приходит в аварийный режим, чтобы подготовиться к защите.

Представьте теперь, что человек имеет какую-то фобию. Боится самолетов и не может летать, боится автомобилей и не может ездить. Или, допустим, он боится собак. При виде мирной псины, он приходит в состояние нарастающего взрыва, готовит его к бегству, в кровь поступает адреналин, сердце колотится, лоб резко потеет и холодеет, чтобы компенсировать подъем давления. Организм потратил кучу энергии. А на что? Собака равнодушно грызет свою косточку рядом со своей хозяйкой и не обращает на него никакого внимания. И такие собаки встречаются на каждом шагу.

Человек с фобиями оказывается постоянно истощен, бесполезно и напрасно. Тот механизм, который должен обеспечивать защиту при встрече с реальной опасностью, в его случае насилует организм просто так.

То же самое касается тревожных людей, которые почти постоянно находятся в состоянии полуготовности к бегству. Бежать им не от чего и не от кого, но они все время на стреме, никогда не расслабляются до конца, даже во сне. Из-за этого они не только живут плохо, но и не могут ничем эффективно заниматься.

Из-за сбитых настроек многие люди опознают как опасность сам поток жизни. Как бы чего ни вышло, и вот уже их организм в напряжении, поскольку у них есть иллюзия, что такой контроль поможет им вовремя отпрыгнуть. Это плохой локус контроля, все время шарящий мимо границ, в будущем, в котором что-то может случиться. Локус контроля должен быть на своей территории, в актуальном настоящем и заниматься не гипотетическим, а тем, что происходит и с чем работать по силам. Локусу нужно запрещать вылезать за границы. Он должен быть в красном поле, внутри границ. Вот где полезно расходовать энергию, где она будет все время умножаться, поскольку это не расход, а правильные вложения.

И агрессии бесполезной это касается. Те же самые плохие настройки.

Агрессия нужна для защиты своей территории от нападающих. Агрессия в мирное время требуется крайне редко и должна использоваться для того, чтобы дать реальный отпор. Но если злиться и гневаться на тех, кто действует на своей территории, будешь себя разрушать.

В короне это постоянный цикл. Вам не понравился тон начальника и вы взбесились. Вас затрясло и захотелось послать его подальше. Под короной вам сначала кажется, что вы имеете право на это. Но вы боитесь последствий, корона шатается, и спустя минуту вы решаете промолчать, вас трясет, в голову приходят картины кровавой мести. Вы не можете уволиться, но и спокойно воспринимать этот тон не можете, вас шатает вместе с короной, поскольку вы не знаете, правы вы или нет, а если да, то как вам быть, чтобы не навредить себе.

Если бы вы видели свою территорию четко, вы либо защитили себя, только не воем обиженного дитя, а шагами в границах, и это было бы эффективно, либо отнеслись бы спокойно, видя, что любой шаг — против вас и вам лучше оставаться на месте. Вы не стали бы беситься и тратить силы на терзание себя.

Многие думают, что ярость падает на голову сама, но ярость означает, что вы опознали нарушение ваших границ, вам показалось или померещилось, что вас атакуют на вашей территории. Если спустя минуту вы уже не уверены, что правы, а сердце ваше продолжает колотиться и руки трястись, это значит вы дали команду вашему организму стрелять из пушки по воробьям. Вы плохой командующий, вы не только зря расходуете снаряды, вы еще устраиваете шум, переполох и позоритесь перед собой, перед противником и наблюдателями.

Если вы ощутили ярость, но не использовали ее в границах, поняв, что это было бы мимо границ, а просто проглотили, вас потом долгое время может колотить и нагибать к земле. Организм перестроился для нападения, получив сигнал: «Атаковать обидчика!» Представляете себе, сколько энергии на это пошло? Организм в растерянности, поскольку не получил направления для реализации. А вы еще и четкий отбой ему не даете, вы продолжаете думать об обиде и возможной мести. Ваше давление прыгает, желудок сокращается. Так и до язвы с гипертонией недалеко, и это не единственные опасности. Особенно если это происходит с вами постоянно и вы подолгу обдумываете такие эпизоды.

Вот что делают плохие настройки. Плохие настройки — это значит вы никак не можете понять, кто вы в этой ситуации, какой, сколько у вас сил и возможностей, насколько вы устойчивы или наоборот зависимы, на что вы можете влиять, а на что совсем нет. У вас каша в голове, поскольку вы привыкли носить корону и считать себя более значительным, чем вы есть. А иногда наоборот слишком ничтожным. Поэтому чуть что вы и впадаете в гнев, так, будто вы царь и смерды не смеют вести себя с вами непочтительно. А потом впадаете в панику и готовы молить о прощении. Будь у вас адекватная самооценка вы испытывали бы гнев только тогда, когда посягают действительно на вашу территорию, на ваше красное поле. А что такое паника, вы бы и не знали, поскольку паника — это состояние полной потери опор.

И другие эмоции люди испытывают в границах, если у них хорошие настройки Эго (внутренний локус, самооценка без короны). Не только проявлябт в границах, но и испытывают в границах! Эмоции мимо границ — показатель плохих настроек, имейте в виду.

Если вы злитесь или боитесь, но не можете ничего предпринять, у вас плохой локус. Работайте с ним.

То же самое касается печали, ревности, сомнений. Все это должно помогать вам действовать, а не мешать жить. Если мешает жить, а действовать не помогает, у вас плохой локус. Кто понимает, почему так?

И самый важный вопрос.

Смотрите, как выглядит структура красного поля.

Красное поле имеет четыре уровня. Необходимо контролировать хотя бы два уровня, 1-ый и 2-ой, чтобы оставаться в красном поле.

Уровни — это не размер поля! Ваше красное поле может быть большим, даже если вы контролируете только один или два уровня, и наоборот может быть очень маленьким, хотя вы осознаете и контролируете все четыре уровня. Правда во втором случае оно будет быстро расти.

Можно иметь все четыре уровня красного поля, но не видеть и не контролировать ни один. В этом случае его легко утратить.

Контроль на 3-ем и 4-ом уровне — это высший пилотаж, но 3-й отчасти доступен уже нерыбам.

Давайте начнем подробней разбираться с этим.

Почему действия в красном поле расширяют его и растят вашу фигуру?

Во-первых, вы не лезете на чужую территорию.

1) Независимость. 1-ый уровень красного поля

Все баги — это попытки влезть на чужую территорию, поэтому они встречают территориальную агрессию. Причем эта агрессия в границах, ведь баг посягает на реально чужую территорию.

Очень важно видеть, что баг — это именно попытка, никогда не захват. Всегда только попытка, обычно нелепая и позорная, показывающая вашу нужду и зависимость.

Это встречает агрессию и легко пресекается. А если не пресекается вслух, то снижает вашу СЗ и человек отгораживает свою территорию, дистанцируется. Он это делает не от страха перед вами, а скорее от презрения.

А когда вы действуете в красном поле, не происходит ничего подобного. Общаться с вами комфортно, приятно, границы вам открываются.

Ваша фигура не выглядит нелепой, липкой или агрессивной, она выглядит наоборот.

Независимость вызывает уважение, а при наличии вашей симпатии становится даже крючком.

И это все растит вашу СЗ и ваше красное поле.

Во-вторых, вы полезны и уместны.

2) Полезность. 2-ой уровень красного

Действуя в красном поле вы не отнимаете у человека времени, не отжимаете эфир и не оттягиваете внимания зря.

Вы действуете в границах и все ваши действия и слова приносят какой-то реальный результат, имеют смысл, вызывают удовольствие другой стороны.

Лить воду, толочь воду в ступе, переливать из пустого в порожнее — вот это все об общении вне красного поля.

Это бывает, когда ваш локус съезжает и вам хочется что-то получить от другого, вместо того, чтобы заниматься делом.

Дело — это не обязательно работа. Досуг тоже может быть делом, если вы приносите пользу другим и делаете что-то интересное, приятное.

А если пытаетесь заставить других себя развлекать, вы тянете щипцы мимо красного поля.

В-третьих, вы не тратите ни капли энергии мимо границ, расходуете ее на то, что нужно, и она прибывает. Ее становится больше.

Это выглядит как подъем спонтанности.

3) Спонтанность. 3-й уровень красного поля

Представляете себе это подъем? Обаяние, остроумие, креативность, живость, уверенность — вот только некоторые характеристики подъема спонтанности.

Упадок спонтанности — наоборот: унылость, занудство, банальность, скованность, растерянность.

Подъем спонтанности сам по себе обладает магнетизмом и притягивает не только симпатию людей, но и удачу (стечение обстоятельств и возможностей).

Про четвертый уровень красного поля я пока ничего не скажу, расскажу позже.

Этот уровень сложный и видеть его хорошо под силу только рыбакам.

Пока давайте попробуем освоить три. Три уровня достаточно, чтобы активно увеличивать красное поле.

Осваивать уровни начнем следующим образом.

Вы берете любое письмо, лучше из недавних, чтобы было свежо в памяти.

И рассматриваете, где действия автора были вне красного поля и почему (в связи с представлением об уровнях).

А может быть где-то действия автора были в красном поле. Или действия героев.

Можно не только письма брать, но и сериал. Но будьте осторожны, разбирать нерыб сложно, а в сериале много нерыб.

Можно свои ситуации приводить, но вы должны видеть их объективно, без короны и ЗВ.

Письма рапанов, как обычно, самый простой материал. Но и там бывают сложные моменты.

Попробуем?