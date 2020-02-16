Наука: Социальные сети знакомят ребенка с фастфудом

16.02.2020, 2:11, Разное

Быстрое питание весьма удобно, но его принято считать вредным. Сети закусочных быстрого питания пересматривают свои меню и маркетинговые подходы, но этого недостаточно. Дети и подростки все равно объедаются в таких заведениях излишне калорийной пищей.

Тем временем сети ресторанчиков быстрого питания переносят свою рекламу в социальные сети, туда, где больше детей и молодежи. Рэйчел Реттнер на страницах научно-популярного ресурса Live Science рассказала о том, как в США обстоит ситуация с детьми и их отношением к фастфуду, как формируется их любовь к быстрому питанию.

Прежде всего хорошие новости: просмотр телевизионной рекламы быстрого питания детьми в возрасте от 6 до 11 лет в 2012 году сократился по сравнению с 2009 годом на 10%. Таков результат исследования, проведенного центром Yale Rudd Center for Food Policy & Obesity. Большинство закусочных фастфуда стали включать в свои меню элементы здорового питания, фрукты и овощи. McDonald’s, например, включает в детскую порцию половину яблока.

В 2012 году, как следует из отчета исследователей, средний ребенок или подросток просматривал каждый день по телевизору от трех до пяти роликов с рекламой фастфуда. Но сети быстрого питания перенесли свои рекламные усилия в социальные медиа. Теперь подрастающее поколение знакомится с идеей быстрого питания посредством своих любимых мобильных девайсов, а не телевизоров, которые сегодня несколько старомодны в глазах юных пользователей электроники.

Директор по маркетинговым инициативам Rudd Center Дженнифер Харрис на собрании Американской ассоциации работников здравоохранения (American Public Health Association) отмечает, что технический прогресс играет двоякую роль. В то время как традиционная телевизионная реклама становится менее привлекательной для подрастающих лакомок, «у закусочных есть множество [иных] способов привлечь внимание детей».

Эти способы появились сравнительно недавно. Если еще несколько лет назад основным источником информации о новинках рынка был телевизор, то сегодня ситуация поменялась. Социальные сети обрели среди детей и молодежи настолько высокую популярность, что телевидению до нее уже далеко. Телевизор, как и прежде, смотрят, но Интернет — на первом месте.

Исследователи рекомендуют ограничить рекламу на телевидении и в веб-пространстве закусочных быстрого питания, ориентированную на детей. Индустрии также следовало бы ввести возрастные ограничения на доступ к своим маркетинговым средствам в социальных медиа и посредством мобильных устройств.

Желаемое редко соответствует действительности, и ситуация с детским рационом в США не стала исключением. Менее 1% всех детских порций (33 из 5 тысяч 427) соответствовал стандартам питания для детей.

Исследователям удалось установить некоторые интересные факты, касающиеся фастфуда и той роли, которую он играет для подрастающего поколения:

В 2012 году на рекламу сетей быстрого питания было потрачено 4,6 миллиарда долларов США, что на 8% больше, чем в 2009 году.

Ориентированные на детей сайты McDonald’s, Burger King и Dairy Queen прекратили свою работу.

Веб-реклама посредством баннеров на других сайтах продолжается. Реклама McDonald’s Happy Meals возросла на 63%. Значительная часть рекламы транслируется на веб-сайтах для детей.

После того как McDonald’s стал добавлять яблоки к детским порциям (наряду с половинной порцией якобы вредной картошки), число детей, получающих в этих закусочных яблоки, возросло втрое.

Молоко, 100-процентные натуральные соки и другие напитки, считающиеся здоровыми, заказывают в тех же количествах, что и прежде. Не изменилось и потребление сладких газированных вод (McDonald’s перестал рекламировать их в детских меню).

Значительная часть рекламы, которая ранее транслировалась на веб-сайтах, переместилась в социальную сеть Facebook. В 2012 году реклама фастфуда транслировалась в «Фейсбуке» 6 миллиардов раз.

Игры и промоушн-продукты, которые также называют «рекламирующими играми» (adveragames), сейчас предлагаются пользователям мобильных телефонов.

Впрочем, директор Rudd Center Марлен Шварц полагает, что фастфуд начал постепенно вводить в свои меню элементы здорового питания. То есть в него стали включать цельнозерновые, овощи и менее насыщенную жирами пищу.

Считаете ли вы, что фастфуд однозначно вреден, или все зависит от того, какие продукты входят в состав предлагаемых закусочными меню? Допустима ли ситуация, когда фастфуд составляет основу детского рациона? А не взрослые ли подают детям пример своим пристрастием к фастфуду? Быть может, реклама в социальных сетях не столько создает у детей потребность в быстром питании, сколько подтверждает ту реальность, которую они видят вокруг?