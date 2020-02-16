В Екатеринбурге стартовал третий международный фестиваль Ильдара Абдразакова

16.02.2020, 2:06, Новости дня

В этом году мероприятие посвящено наследию Джузеппе Верди. Кроме столицы Урала, концерты в течение двух недель пройдут в Уфе и Казани. Фестиваль завершится 26 февраля в Большом зале Московской консерватории.

Он впервые в Екатеринбурге, но прославленный российский бас встречают тепло. Это третий музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова.

В столице Урала наступил вечер итальянской музыки. Здесь звучат популярные арии известных композиторов — Россини, Доницетти, Пуччини и, конечно же, Джузеппе Верди в исполнении Ильдара Абдразакова — лауреата премии "Золотая Маска", дважды обладателя премии "Грэмми".

Фестиваль — самый крупный проект Фонда поддержки молодых талантов впервые прошел в 2018 году. Успешно стартовал и третий сезон, расширяя географию и программу. Это важнейшее культурное событие года.

Впрочем, фестиваль это еще и мастер-классы для молодых исполнителей. Перенять опыт стремятся сотни певцов. Фестиваль продлится почти две недели и охватит сразу несколько городов — Уфа, Казань, закрытие состоится в Москве.



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