Захарова назвала идеологию партии Зеленского «Владимирским централом»

16.02.2020, 2:05, Новости дня

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова придумала название для идеологии украинской президентской партии «Слуга народа» – «Владимирский централ».

Так она прокомментировала в Facebook сообщения СМИ о том, что «партия (Владимира) Зеленского объявила идеологией украинский центризм».

На вопрос о российской идеологии Захарова ответила: «Сказано же было: единственная идеология – патриотизм».

Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявлял, что единственной объединяющей идеологией для россиян различной национальности может стать патриотизм.



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