Помпео считает Huawei «троянским конем» разведки Китая

16.02.2020, 2:04, Разное

По словам госсекретаря США Майкла Помпео, его страна обладает глобальной ролью на мировой арене. В то же время, политик выдвинул обвинения в сторону Российской Федерации и Ирана из-за «дестабилизации мирового порядка», упомянув Huawei как «троянского коня» разведки Китая.
Помпео заявил, что РФ специально начала кампанию по дезинформации с целью рассорить жителей западных стран. Что касается Ирана, то данное государство госсекретарь обвиняет в создании «хакерской сети», которая стала «язвой ближневосточных компьютерных сетей». В заключении чиновник раскритиковал Huawei и другие китайские бренды, поддерживающиеся государством, назвав их «троянским конем», посланным разведкой Пекина.

Недавно появилась информация, что Вашингтон обвинил корпорацию Huawei и ее финансового директора Мэн Ванчжоу в возможной краже интеллектуальной собственности, пишет Reuters.



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