Мнение: Отбор

16.02.2020, 1:53, Разное

Пришло сообщение о том, что "Транснефть" в случае отбора нефти Белоруссией из транзитного нефтепровода может изменить маршруты поставки нефти в Европу. О возможном отборе Лукашенко заявил вчера. Причина — компания Гуцериева, которая фактически единственная, которая осталась из поставщиков на внутренний белорусский рынок, выбрала все квоты на транспортировку, которые откроются лишь с началом 2 квартала. До этого нефть из России в Белоруссию приходить не будет.

Кремль в своем раже задавить Лукашенко и вынудить его капитулировать в вопросе согласия на аннексию Белоруссии повторяет украинский сюжет, только в ускоренной перемотке. Возможно, что сценарий создания Союзного государства может иметь и недобровольный характер. Технически можно представить себе ситуацию, когда Кремль создает в Белоруссии социально-экономическую катастрофу, доводит обстановку в ней до взрыва, а затем вторгается и захватывает часть территории. Ну, что-то вроде крымского сценария. После чего присоединяет  несколько областей Белоруссии и уже на этой базе объявляет о создании Союзного государства.

Теоретически возможный вариант, особенно если учесть, что даже за полгода до Крыма никто и представить себе не мог реального развития событий. Учитывая склонность кремлевского руководства к авантюрам, предполагать, что его может остановить такой пустяк, как международное право, наивно. Да и последствия его мало беспокоят. Основной принцип — ввязаться, а там разбираться.

Источник: Эль Мюрид



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