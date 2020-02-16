Дочь бывшего высокопоставленного американского чиновника обвиняется в убийстве

16.02.2020, 1:30, Новости дня

По обвинению в убийстве задержана дочь Джона Негропонте, бывшего высокопоставленного американского дипломата, занимавшего в свое время посты директора национальной разведки и заместителя госсекретаря США.

По данным полиции округа Монтгомери, штат Мэриленд, следователями возбуждено дело по факту убийства 24-летнего Юсуфа Расмуссена. Подозреваемая — 27-летняя София Негропонте, арестованная на месте совершения преступления и обвиняемая в убийстве с отягчающими обстоятельствами, передает ТАСС. По имеющимся данным, в ходе конфликта с подозреваемой мужчина получил смертельное ножевое ранение. Как показал свидетель, молодые люди в тот вечер выпивали и смотрели телевизор в его присутствии, а затем поссорились и подрались. Отец девушки подтвердил, что в данном случае речь идет о его дочери, и сказал, что очень любит ее.

Джон Негропонте был послом США в Гондурасе, Мексике и Ираке. В период с 2005 по 2007 год он занимал пост директора национальной разведки США, позже — заместителя Государственного секретаря США. Во время работы в Гондурасе Негропонте и его жена Диана усыновили пятерых детей.