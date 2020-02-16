В ДТП под Саратовом погиб младенец

16.02.2020, 1:30, Новости дня

В минувшую субботу вечером в результате произошедшего в Саратовской области ДТП погиб ребенок 2019 года рождения, еще четыре человека получили травмы.

По данным ГИБДД региона, на автодороге Тамбов — Саратов водитель автомашины ВАЗ-21093 совершил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Лада Веста", передает ТАСС.

В результате ДТП находившийся в салоне ВАЗ-21093 мальчик 2019 года рождения скончался на месте от полученных травм, мужчина-водитель, женщина и девочка 2015 года рождения госпитализированы. Также госпитализирована с травмами пассажирка, автомашины "Лада Веста". Известно, что детей перевозили без автокресел.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.01 / Власти Одессы отказались передать в Киев медаль города-героя

05.02 / Компания дочери экс-министра обороны Лебедева опровергла связь с беглым чиновником

13.02 / В ДТП в Псковской области погибли восемь человек

30.01 / Путин: Цифровые платформы «обратной связи» нужно создать во всех субъектах России

09.12 / В МИД РФ заявили, что негативно относятся к идее о расширении нормандского формата

03.02 / В Шереметьеве сел «Суперджет» со сработавшим аварийным датчиком

12.01 / США пригрозили заблокировать иракские счета, если американским войскам укажут на дверь

24.12 / Фигуранта «болотного дела» Бученкова заочно приговорили к 2,5 годам колонии

02.02 / Главврач российской инфекционки отчитался об истории с китайцем

20.01 / «Скорую помощь» в России передают в частные руки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика