В ДТП под Саратовом погиб младенец

16.02.2020, 1:30, Новости дня

В минувшую субботу вечером в результате произошедшего в Саратовской области ДТП погиб ребенок 2019 года рождения, еще четыре человека получили травмы.

По данным ГИБДД региона, на автодороге Тамбов — Саратов водитель автомашины ВАЗ-21093 совершил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Лада Веста", передает ТАСС.

В результате ДТП находившийся в салоне ВАЗ-21093 мальчик 2019 года рождения скончался на месте от полученных травм, мужчина-водитель, женщина и девочка 2015 года рождения госпитализированы. Также госпитализирована с травмами пассажирка, автомашины "Лада Веста". Известно, что детей перевозили без автокресел.



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