Конькобежцы Кулижников и Воронина завоевали золотые медали на чемпионате мира

16.02.2020, 1:30, Новости дня

Российский конькобежец Павел Кулижников завоевал золотую медаль в забеге на 1000 метров на чемпионате мира на отдельных дистанциях, который проходит в американском городе Солт-Лейк-Сити.

Уроженец Воркуты преодолел дистанцию за рекордные одну минуту 5,69 секунды. Вторым стал голландец Кьелд Нёйс (1.06,730), его соотечественник Томас Крол (1.06,749) замкнул тройку лидеров. Другой россиянин Руслан Мурашов стал девятым, а Виктор Муштаков – 12-м.

Россиянка Наталья Воронина с мировым рекордом завоевала золотую медаль в забеге на 5000 метров, 25-летняя спортсменка преодолела дистанцию за шесть минут 39,021 секунды, а Ольга Фаткулина взяла серебро на дистанции 1000 метров.

Таким образом, сборная РФ с девятью наградами лидирует в медальном зачете. Российские конькобежцы завоевали три золотых, четыре серебряных и две бронзовых медали. Второе место занимают нидерландцы (3-4-1), третье – канадцы (2-1-3).