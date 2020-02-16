Конькобежцы Кулижников и Воронина завоевали золотые медали на чемпионате мира

16.02.2020, 1:30, Новости дня

Российский конькобежец Павел Кулижников завоевал золотую медаль в забеге на 1000 метров на чемпионате мира на отдельных дистанциях, который проходит в американском городе Солт-Лейк-Сити.

Уроженец Воркуты преодолел дистанцию за рекордные одну минуту 5,69 секунды. Вторым стал голландец Кьелд Нёйс (1.06,730), его соотечественник Томас Крол (1.06,749) замкнул тройку лидеров. Другой россиянин Руслан Мурашов стал девятым, а Виктор Муштаков – 12-м.

Россиянка Наталья Воронина с мировым рекордом завоевала золотую медаль в забеге на 5000 метров, 25-летняя спортсменка преодолела дистанцию за шесть минут 39,021 секунды, а Ольга Фаткулина взяла серебро на дистанции 1000 метров.

Таким образом, сборная РФ с девятью наградами лидирует в медальном зачете. Российские конькобежцы завоевали три золотых, четыре серебряных и две бронзовых медали. Второе место занимают нидерландцы (3-4-1), третье – канадцы (2-1-3).



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.01 / Известная радиоведущая Рита Митрофанова отмечает юбилей

14.02 / В пробах боксера Кушиташвили обнаружены следы кокаина

12.02 / Известно, как ленивцы экономят энергию

14.12 / Родственники заинтересовались состоянием детей, мать которых хотела выкинуть дочь из окна

18.12 / «Выстрелил себе в голову дважды. И вытер автомат». Как в армии скрывают убийства и истязания солдат

13.12 / Календарь: 13 декабря — День апостола Андрея

18.12 / Курс гривны к доллару укрепился до 23,47 грн/$

15.12 / Федорова: СПЧ помогает «терзать и трясти» чиновников

06.02 / Умер китайский врач, первым предупреждавший о коронавирусе

07.02 / В РФ упал вертолет, на борту которого находился миллионер, депутат Госдумы Хайруллин, он погиб – СМИ и соцсети

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика