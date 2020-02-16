Мнение: Скоро сделают обвиняемой

16.02.2020, 1:27, Разное

В истории этого человека — Дарьи Сосновской, отразились бесправие и беззащитность всех наших граждан перед обнаглевшими мафиозными властями.

Дарью Сосновскую на мирной акции граждан 10 августа 2019 года в Москве за свободные выборы, избил садист-полицейский. Ударил женщину кулаком в живот. Лицо садиста было скрыто маской-шлемом – его фамилия точно до сих пор не известна. Власти называть фамилию «героя» не хотят. Преступление снято на видео.

Дарья Сосновская не смогла добиться расследования преступления. Следственный комитет отказался. Басманный суд не принял заявление. Полиция полгода «вяляла дурочку» и вот, наконец, выдала письмо.

В ответе от УВД Центрального административного округа Москвы адвокату Дарьи Сосновской сообщается, что полицейский садист не виноват, т.к. Дарья сама его спровоцировала. 

Ну да, еще премию ему дайте и поощрите поездкой в аннексированный Крым. Пусть свои кулаки в Черном море омоет.

С такой динамикой мы подозреваем, что следующим шагом властей будет обвинение самой Дарьи Сосновской. Уже немного осталось. Совсем чуть-чуть.

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Источник: СерпомПо



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