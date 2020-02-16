CNN — русские отлично разыграли «сирийскую партию» — но США на неё не явились

16.02.2020, 1:21, Новости дня

Россия стремится прийти на смену США в качестве основной державы на Ближнем Востоке, пишет CNN. Как отмечает политический аналитик телеканала Майкл Моран, США всё ещё способны играть важнейшую роль в регионе, однако не обладают для этого политической волей.

Всё это произошло после объявления о существенном сокращении американского контингента (в Сирии. — ИноТВ). Каким влиянием на данный момент обладают США в плане возможности смягчить ситуацию?

МАЙКЛ МОРАН, публицист и политический аналитик: В Сирии США обладают потенциалом для нанесения ударов, и они во многом сохранят эту возможность даже в том случае, если у них не будет там войск. Я хочу сказать, что США обладают невероятным потенциалом для ударов на большом расстоянии; они могут дотянуться практически до любого места. Но это не значит, что они могут оказывать влияние на эти регионы. В этом-то и заключается вся суть происходящего там за последние полгода.



У русских есть стратегическая цель: показать, что они, по сути, самая важная держава в этом регионе. Раньше это место на протяжении многих десятилетий занимали США. Но теперь всё изменилось. Не то чтобы США больше на это неспособны, дело в том, что нынешняя администрация не имеет для этого политической воли. И, если начистоту, американское общество всё меньше и меньше заинтересовано подобных кульбитах по всему миру. Это обстоятельство, по большому счёту, дало русским и сирийцам зелёный свет: «Давайте, возвращайте территорию; выбирайте какую угодно тактику, дерзайте».



Значит, нам суждено стать свидетелями прямого конфликта между Турцией — союзником по НАТО — с одной стороны и не только Сирией, но также и с Россией с другой?

МАЙКЛ МОРАН: Нет, Россией и Турцией сейчас во многом сотрудничают. Сирийцы и русские во многом идут в ногу. Иранцы и сирийцы, разумеется, союзники. Турки и сирийцы некогда поддерживали тесные связи. На самом деле, Эрдоган и Асад ездили в совместный семейный отпуск перед войной в Сирии.

Как всё изменилось.

МАЙКЛ МОРАН: Действительно. Они серьёзно поссорились. По сути, русские сейчас начали отдалять Турцию от НАТО. Турция стала зависеть от РФ по целому ряду причин. Не только из-за поставок вооружения, что стало причиной разногласий страны с США. Но также в связи с энергопоставками, так как Соединённые Штаты закрыли от Турции поставки нефти из Ирана, которые представляли для турок важный источник нефти. И вмешались русские. Так что Турция отдаляется от НАТО очень интересным способом. С точки зрения стратегии русские отлично играют в шахматы, а США, похоже, совсем не хотят играть.

Мы очень благодарны вам за экспертное мнение, Майкл Моран, спасибо, что пришли.

МАЙКЛ МОРАН: Большое спасибо.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 15 февраля 2020 года.