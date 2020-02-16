Мнение: Недочитанный «Крест Чубайса»

16.02.2020, 1:17, Разное

Бенис Айю о своем краткосрочном нахождении в заключении, после того как он был задержан по запросу Латвии, но вскоре освобожден.

Освобожденный Айо Бенес, известный как "Черный Ленин", опубликовал открытое письмо, в котором похвалил действия полиции при его задержании и содержании под стражей в изоляторе в Яренске Архангельской области.
Сначала его кратко допросили оперативники, затем отвели к прокурору и "в очень культурной форме и в присутствии адвоката попросили дать объяснительную и составили протокол задержания". Также дали возможность позвонить перед помещением в камеру.

В изоляторе условия оказались хорошие. Он сидел один в 4-местной камере, в которой был туалет, раковина с водой и хороший стол. Ему предложили библиотеку. Он попросил книгу на политическую тему, и ему дали прочитать "Крест Чубайса" о том, как Чубайс разрушил единую российскую систему электросетей. Хотя он ее не дочитал, так как свет в камере слабый.

Кормили Бенеса три раза в день.

"С утра хорошая каша — гречка, пшенка с маслом. Хлеб. Дали мне несколько пакетиков чая и несколько раз в день давали к этим пакетикам сваренный специально для меня горячий кипяток, так как я не пью чай с сахаром. В обед — суп и второе (картошка или макароны с мясом и котлетами). На вечер опять мясо с гарниром. Кроме того, давали чебуреки и беляши", — заявил активист.

Также он каждый день мылся под горячим душем. Отношение сотрудников "было очень хорошим и культурным". А некоторые даже выражали поддержку.

https://www.nakanune.ru/news/2020/02/14/22565584/ — цинк

Загребли сержанта армии ДНР Бенеса Айо 12 февраля. Но вскоре гражданина Латвии родом из Уганды освободили.
Бенес Айо намерен просить политическое убежище в России, так как его преследуют за участие в войне на Донбассе на стороне народных республик. Как по мне, товарищ Бенес Айо на паспорт вполне себе наработал. Разумеется, вопрос о выдаче кого-либо Украине  или Латвии по политическим мотивами не должен подниматься в принципе.

Сейчас его дело и обвинения предъявленые в Латвии будут изучаться на предмет фальсификации. Бенес Айо обязан являются в соответствующие органы по требованию и давать разъяснения по тем или иным вопросам, прежде чем будет поставлена точка в этой истории. Помимо преследований в Латвии и нахождения в списках СБУ на Украине, у Бенеса Айо есть и объективные трудности с ФСБ, так как она Донбассе он был связан с нацболами, у которых весьма сложные отношения с Кровавой Гэбней, плюс загребли его, когда он приехал на митинг против мусорной свалки в Шиесе.

Источник: Colonel Cassad



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