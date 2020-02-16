Диана Арбенина ругалась матами на концерте в Москве

16.02.2020, 1:04, Разное

Во время концерта Диана Арбенина выругала специалистов, которые отвечали за техническое оборудование. За матерные слова со сцены рок-звезда рискует оказаться под вниманием полиции.

На стадионе «ВТБ Арена» состоялся концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы». Посмотреть на знаменитость собрались 14 тысяч человек. Все поклонники смогли увидеть и скандал, который произошел на сцене во время концерта. Случилось замыкание механизма подъемной конструкции, он застопорился и мешал артистам двигаться над площадкой, а поклонникам смотреть на исполнительницу. Во время ссоры с мастерами Диана Арбенина попросила особо впечатлительных зрителей закрыть уши руками, поскольку не могла удержаться от использования матов.

Пока специалисты не исправили технику, артистка не захотела вернуться на сцену. Выполнив «Секунду назад» в клавишном аккомпанементе она стала продолжать выступление на трибунах и танцполе, двигаясь по залу. Так сценарий концерта полностью изменился, заставляя охрану следовать за вокалисткой, а поклонники даже смогли прикоснуться к рок-звезде. Дети вокалистки, которые также увлечены творчеством, находились в зале и слышали нецензурную брань матери.

Выступала Диана Арбенина в строгих образах: черном, красном и белом платьях. На шоу звучали композиции альбома «Невыносимая легкость бытия» и новинки.