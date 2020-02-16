В Париже российского акциониста Петра Павленского задержали по делу о драке

16.02.2020, 0:59, Разное

В Париже был задержан российский акционист Петр Павленский, сообщили канал BFMTV и газета Le Figaro со ссылкой на заявление прокуратуры Парижа. Это было сделано в рамках расследования некого инцидента «применения насилия 31 декабря группой лиц с оружием».

Павленского задержали вечером на выходе из гостиницы в 16-м округе Парижа: сейчас он находится в полицейском участке 5 и 6-го округов. Как уточняет Parisien, ему вменяют участие в жестокой драке, которая произошла в канун Нового года в доме его адвоката Хуана Бранко в 6-м округе. По данным BFMTV, он находился в розыске со 2 января.

В феврале Павленский попал в центр скандала, когда взял на себя ответственность за публикацию непристойных роликов, которые якобы отправлял своей знакомой женатый консервативный политик Бенжамен Гриво, выдвигавшийся в мэры Парижа от партии президента Макрона. Гриво не высказывался о подлинности видео, однако накануне снял свою кандидатуру. 15 февраля Павленский пожаловался на блокировку сайта, где они были выложены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ



Павленский научит Францию заниматься акционизмом. Подробности порнографического скандала, всколыхнувшего французскую политику