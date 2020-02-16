Эрдоган не поверил словам сочувствия от США

16.02.2020, 0:58, Новости дня

Высказывания представителей США по Сирии не вызывают доверия, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он прокомментировал заявление спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, который назвал погибших в Сирии турецких военных «нашими мучениками», передает ТАСС со ссылкой на NTV.

Эрдоган, возвращаясь из Пакистана, в самолете сказал, что Турция «выражает обеспокоенность все в том же ключе». Американские заявления «не вызывают доверия» у Анкары, поскольку США сначала «делают одни заявления, в другой день – совершенно другие».

«Так каким из них нам верить?» – сказал турецкий лидер.

Турция не раз обвиняла США в поставках оружия курдам, которых считает террористами.

Кроме того, Эрдоган заявил, что правительственные силы в Сирии должны отойти на позиции, оговоренные в сочинском меморандуме.

«Иначе мы сами это сделаем до конца февраля», – сказал президент Турции.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об обострении ситуации в Сирии.