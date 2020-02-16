Политромантика — в США сайт знакомств рекомендует искать любовь среди единомышленников

16.02.2020, 0:47, Новости дня

В Соединённых Штатах подавляющее большинство ярых противников Дональда Трампа не пойдут на свидание с теми, кто не питает ненависти к президенту, передаёт Fox News со ссылкой на данные опросов. Некоторые онлайн-приложения для знакомств уже призывают своих пользователей указывать в анкете политические взгляды, отмечает телеканал.

Онлайн-приложения для знакомств уже перестраивают человеческие отношения и, возможно, отчасти лишают их радости. Но теперь они прониклись левым политическим активизмом! Okcupid запустил рекламную кампанию, убеждающую пользователей отвечать на анкетные вопросы о политических убеждениях, чтобы помочь веб-сайту подбирать им партнёров.

К сожалению, это хороший бизнес-ход: Нью-Йорк полон убеждённых прогрессистов. По данным опросов, 83 процента людей, презирающих нынешнего президента, никогда не станут встречаться с теми, кто не питает ненависти к Дональду Трампу.

Марка Стайна мы только что видели на «Итоговом экзамене», он снова с нами. Марк, о чём это вам говорит?

МАРК СТАЙН, консервативный публицист: По-моему, тот факт, что все категории… вся эта реклама, в которой говорится, что это нормально «выбирать своего суженого по его левизне» или что нормально встречаться с тем, кто «за выбор» (за аборты. — ИноТВ)… Всё это наводит на мысль о том, что именно поборникам «социальной справедливости» труднее всех найти, с кем пойти на свидание. И это, скажем так, грустно. Кстати, статистика это подтверждает: на самом деле, обычаи свиданий пришли в упадок, как и сами свидания и отношения.

Знаете, любовь может сразить вас там, где найдёт. И политика здесь не должна быть настолько важным фактором, лакмусовой бумажкой… Несколько лет назад BBC приглашал меня на телепередачи вместе с радикальными марксистками-феминистками, надеясь, что будет много гнева и выпуск получится ярким. Но обычно уже спустя минуты две я думал: «Ого, это поистине суровые радикальные марксистки-феминистки, и они рассказывают мне, какой я расист-мракобес! Меня это возбуждает». Я начинал флиртовать, и всё шоу разваливалось.

Я считаю, это по-своему грустно — то, что мысль о возможности найти любовь, где придётся… Довольно грустно думать о выборе партнёра на основании его отношения к подобным унылым политическим вопросам. Если вам так этого хочется, почему бы вам не пойти на митинг (конгрессмена, бывшего кандидата в президенты США. — ИноТВ) Эрика Сволвелла? Если паче чаяния туда придёт кто-то, с кем вы захотите встречаться, вы уже знаете, что вы оба…



Я как раз хотел сказать, что подборка слишком мала: там всего-то человек 11, так что шансов мало. Но вы, по-моему, отметили очень важную вещь: вся эта культура «социальной справедливости» на самом деле уходит корнями в скорбную, тёмную яму одиночества.

МАРК СТАЙН: Да, да.

Многие из этих людей грустны.

МАРК СТАЙН: Да, и, как я уже говорил, вся статистика это подтверждает. Молодёжи всё труднее создавать отношения. Отчасти из-за всех этих правил.

Кстати, как и все корпорации, проникшиеся «социальной справедливостью», они немного отстали от тренда. Бывают такие случаи… Вот пример из Великобритании, где дама-трансгендер потребовала завести уголовное дело, потому что её пригласили сниматься в порнографическом фильме, а когда порноактёр узнал, что она — трансгендер и не соответствует ожиданиям, если вы понимаете, о чём я… Он её уволил, и она пожаловалась. И она всерьёз ожидает, что судья заставит этого парня заняться сексом, с кем он не хочет!

Вот в чём состоит крайняя забота о «социальной справедливости»! Неважно, гетеросексуал вы, цисгендер, гей или кто-то ещё, вы должны продемонстрировать свою крайнюю заботу о «социальной справедливости», занявшись сексом, даже если вам не хочется! Вот на что похожи отношения в крайне «социально справедливую» эпоху!

Вот это я понимаю, забота о «социальной справедливости»! Готовность сублимировать свои самые примитивные желания ради политической повестки дня! Вот это да! Напоминает альбом «Нулевой год»…

МАРК СТАЙН: Да, вы заходите на сайт знакомств и выбираете того, кто вас ни в малейшей степени не привлекает, просто чтобы показать, как вы прогрессивны! Гениально! Успех обеспечен!

По-моему, даже красные кхмеры до такого не доходили. Они разрешали спать, с кем хочешь. Рад был вас видеть сегодня, Марк Стайн! Спасибо!

МАРК СТАЙН: Большое спасибо, Такер!

Гений.

Дата выхода в эфир 13 февраля 2020 года.