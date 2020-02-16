Сергей Лавров провел переговоры с премьер-министром Судана

16.02.2020, 0:30, Новости дня

Урегулирование кризисов на Ближнем Востоке и в Африке стало темой встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с премьер-министром Судана Абдаллой Хамдуком. Об этом говорится в сообщении МИД.

Лавров находится в Мюнхене, где проходит конференция по безопасности, сообщает телеканал "Россия 24". Глава российского МИД уже провел переговоры с коллегами из Турции, Ирана, Германии, Хорватии, генсеком НАТО, главой европейской дипломатии и премьер-министром Иракского Курдистана.

Выступая на конференции, Сергей Лавров говорил о необходимость проявить волю для восстановления доверия в мире.



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