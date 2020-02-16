Хоккеисты московского «Динамо» в овертайме обыграли одноклубников из Риги

16.02.2020, 0:30, Новости дня

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московское "Динамо" на выезде в овертайме обыграло рижское "Динамо" со счетом 7:6. После первого периода гости уступали в счете в три шайбы – 2:5.

У победителей хет-трик оформил Дмитрий Яшкин, дубль – Даниил Тарасов и по разу отличились Андре Петерссон и Егор Зайцев, а у хозяев льда дубль оформил Гинтс Мейя и по одной шайбе забросили Лаурис Дарзиньш, Марек Дялога, Сергей Гимаев и Картер Эштон.

Стоит отметить, что хоккеисты московской команды Вадим Шипачев и Теэму Пулккинен записали на свой счет по три результативных передачи, а их одноклубники Юусо Хиетанен и Микс Индрашис – по две.

Москвичи одержали шестую победу кряду и с 77 очками занимают четвертое место в Западной конференции, а рижане, потерпевшие поражение в 13-й игре подряд, в ней же расположились на 12-й строчке, имея в активе 35 очков.



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