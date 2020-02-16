Дочь экс-главы нацразведки США задержана по обвинению в убийстве

16.02.2020, 0:30, Новости дня

София Негропонте, дочь бывшего руководителя нацразведки США Джона Негропонте, обвиняется в убийстве, сообщила полиция округа Монтгомери.

Против 27-летней Негропонте открыто уголовное дело в связи со смертью 24-летнего Юсуфа Расмуссена. Негропонте арестовали на месте преступления. Ее обвиняют в убийстве с отягчающими обстоятельствами, передает РИА «Новости».

Друг пары рассказал, что в вечер убийства Негропонте и Расмуссен выпивали и смотрели телевизор. Они поссорились и подрались в его присутствии. 

Как информирует полиция, Расмуссен получил смертельное ножевое ранение во время конфликта.

Джон Негропонте в 2005–2007 годах занимал пост директора нацразведки США. Кроме того, он работал замглавы Госдепа и послом США в ряде государств, включая Гондурас, где Негропонте и его жена Диана усыновили пятерых детей.



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