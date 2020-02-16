Вандалы осквернили могилы выходцев из РФ в Анкаре

16.02.2020, 0:26, Новости дня

В Анкаре на кладбище Ортакей шестеро подростков осквернили 20 могил христиан, сообщают СМИ.

Осквернению подверглись в том числе и могилы выходцев из России. Подростки повалили и разбили надгробия.

Всего на кладбище 72 могилы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Hurriyet.

Подростков задержали. После допроса их отпустили. Вандалы должны возместить родственникам умерших нанесённый ущерб.

Напомним, турецкие власти усилили меры по обеспечению безопасности российского посольства в связи с угрозами, поступающими послу Алексею Ерхову из-за обострения ситуации в Сирии. В 2016 году посол РФ в Турции Андрей Карлов был убит в Анкаре.