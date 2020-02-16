Специалисты перечислили продукты, которые нельзя есть сырыми

16.02.2020, 0:21, Разное

Некоторые продукты лучше употреблять в свежем виде ввиду большего количества полезных микроэлементов. Тем не менее, «сырая» диета, во время которой люди едят только термически необработанную пищу, может быть вредна.
Например, в сырой фасоли содержатся белки, вызывающие расстройство желудка и кишечника. Поэтому, бобы принято варить хотя бы полчаса, предварительно промыв их. Горький миндаль в натуральном виде употреблять нельзя, так как это вызовет сильное головокружение, рвоту и даже судороги. Продукт очень тщательно готовят – обжаривают на сковородке, однако точную температуру знают в основном лишь профессиональные повара. Сырой картофель содержит токсичное вещество соланин, особенно в клубнях с зеленой пигментацией кожуры. Таро является близким родственником картофеля, но опасность в натуральном виде вызывает из-за оксалата кальция. Употребление сырого продукта может привести к онемению ротовой полости или образованию камней в почках.

Касторовые бобы, в свою очередь, имеют большое количество рицина – очень токсичного вещества. Оливки – единственный безвредный продукт в сыром виде в данном рейтинге. Впрочем, их все равно лучше не есть из-за олеуропеина, который придает продукту очень горький вкус. Последними в перечне эксперты указали дикорастущие грибы – они не всегда могут перевариваться, да и просто несут смертельную опасность для человека.



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