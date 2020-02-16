Мнение: Ушлый Павленский

16.02.2020, 0:14, Разное

Акционист из России Петр Павленский, получивший политубежище во Франции после бегства из России, отправил в нокаут кандидата в мэры Парижа 42-летнего Бенжамена Гриво.

Павленский заявил, что это именно он выложил на специально созданном сайте компромат на Гриво. В итоге Гриво снялся с выборов…

А сегодня Павленского задержали в рамках расследования некого инцидента «применения насилия 31 декабря группой лиц с оружием».

Оказывается, россиянин находился в розыске со 2 января.

И у меня есть сильные подозрения, что Павленский потому и заявил, что это он выложил компромат на Гриво, чтобы политизировать свое участие в предновогоднем мордобое. И теперь это не просто мордобой! Теперь это политический мордобой! И арест Павленского теперь будет выглядеть, как политическое преследование за то, что Бенжамен Гриво был вынужден сняться с выборов мэра Парижа. Можно сбежать из Франции и просить политическое убежище…. На Украине, например, или в Беларуси…

На снимке: Петр Павленский еще в России, у подожженного им дверей здания ФСБ, фотография отсюда