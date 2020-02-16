США осудили задержание родственника лидера венесуэльской оппозиции

16.02.2020, 0:14, Новости дня

Госдепартамент в субботу осудил задержание дяди Хуана Гуайдо, лидера венесуэльской оппозиции, назвав его политически мотивированным и потребовав немедленно освободить Хуана Хосе Маркеса.

Маркес был задержан во вторник по возвращению в Венесуэлу из трехнедельной зарубежной поездки. Он сопровождал своего племянника Хуана Гуайдо, признанного властями более чем 50 стран в качестве временного президента Венесуэлы.

«Нелепые обвинения… демонстрируют растущее отчаяние Мадуро и его коррумпированных соратников», — заявила официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус. В заявлении говорится, что произвольные задержания людей по политическим мотивам часто используются в качестве инструмента давления на оппозицию со стороны нелегитимного режима Мадуро.

Согласно Госдепартаменту, Маркеса обвинили в контрабанде взрывчатых материалов на борту самолета, прилетевшего в Каракас прямым международным рейсом из Португалии. Ортагус указала на нелепость обвинений, сказав, что Маркес прошел через строгий предполетный досмотр в аэропорту Лиссабона. В авиакомпании TAP Air Portugal также подтвердили невозможность проноса взрывчатки на борт самолета.

Мадуро в пятницу заявил о том, что «придет день», когда венесуэльский суд выпишет ордер на арест Гуайдо.

Хуан Гуайдо в субботу заявил, что Мадуро выбрал в качестве жертвы его родственника, так как власти боятся сажать его в тюрьму, несмотря на неоднократные угрозы в адрес лидера оппозиции.

«Они могли сделать это в любой момент в прошлом году… Но они так трусливы, что им пришлось задержать члена семьи», — сказал Гуайдо.



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