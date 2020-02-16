Выступления победителей второго полуфинала украинского нацотбора на «Евровидение». Видео

16.02.2020, 0:06, Новости дня
15 февраля в Киеве в Дворце культуры КПИ прошел второй полуфинал национального отбора на музыкальный конкурс «Евровидение 2020». Он транслировался телеканалами СТБ и «UA:Перший».
Три лучших исполнителя получили право выступить в финале нацотбора.
Первое место в полуфинале заняла Tvorchi с композицией Bonfire («Костер»). Она признана лучшей и телезрителями, и жюри.
ВИДЕОВидео: UA:Перший / YouTube
По семь баллов и жюри, и телезрители поставили Khayat с песней Call For Love («Призыв к любви»).
ВИДЕОВидео: UA:Перший / YouTube
11 баллов из 16 возможных получил David Axelrod с песней Horizon («Горизонт»).
ВИДЕОВидео: UA:Перший / YouTube
Финал нацотбора состоится 22 февраля.
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