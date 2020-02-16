Грузовик Cygnus отправился к МКС

16.02.2020, 0:06, Новости дня

С космодрома на острове Уоллопс (США, штат Вирджиния) стартовала ракета-носитель Antares с грузовым космическим кораблем Cygnus, который должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) около 3,6 тонны груза: продовольствие, предметы первой необходимости, оборудование для станции, приборы для проведения научных исследований.

Как сообщалось, пуск носителя должен был быть осуществлен еще 9 февраля текущего года, но из-за нештатных показаний наземного оборудования был отменен за минуты до старта, после чего трижды переносился — на 13, 14 и 15 февраля, напоминает ТАСС.

 

Этот полет грузового корабля Cygnus — второй в рамках нового контракта НАСА с производителем с производителем космической техники компанией Northrop Grumman.В соответствии с условиями контракта, до 2024 года будет осуществлено минимум шесть запусков грузовых кораблей. В рамках предыдущего контракта было проведено 11 запусков к станции, еще один был неудачным.



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