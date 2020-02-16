Любовь Аксенова в День влюбленных снова вышла замуж

16.02.2020, 0:04, Разное

Любовь и Павел Аксеновы снова сыграли свадьбу в День влюбленных. Только во второй раз это был праздник, который супруги провели «по своим правилам».

Актриса и продюсер еще 7 лет назад в день своего бракосочетания договорились о втором предложении руки и сердца, а также о повторной свадьбе. Многие считают число 7 священным и счастливым, а союз двух любящих сердец, сохранивший свои чувства в течение этого времени, крепким и надежным. Свадьба четы Аксеновых, проведенная по правилам «молодоженов» получилась необычайно трогательной и романтичной.

Любовь Аксенова назвала чувство, в честь которого получила своё имя, чудом. «Время летит, — говорит актриса, — а мы продолжаем жить так, словно познакомились только вчера». Фотографии праздника она разместила в своем Instagram-аккаунте, подарив поклонникам прекрасную возможность разделить с ними счастливые моменты жизни.