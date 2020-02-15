Цукерберг на Мюнхенской конференции высказался об интернет-регулировании

15.02.2020, 23:58, Новости дня

Глава Facebook Марк Цукерберг на Мюнхенской конференции по безопасности рассказал, что думает об интернет-регулировании.

«Там, где, по моему мнению, должны быть проведены границы, должно быть больше указаний и правил от государства», – приводит его слова РИА «Новости».

В частности, речь идет о «политической рекламе или громко обсуждаемых темах», сообщил он. 

По мнению Цукерберга, «мы все ответственны» за формирование среды, которая дает возможность удалять опасный контент. Требуется «упорядоченность и контроль в работе с данными частных и юридических лиц», чтобы гарантировать безопасность данных.

Как сообщил Цукерберг, назначение соцсетей состоит в том, чтобы люди получили возможность выразить свое мнение и проявить индивидуальность. Однако нет гарантий, что развитие пойдет именно в таком направлении. Он отметил, что существуют «разные регуляторные модели». 

Так, указав на Китай, Цукерберг заявил, что «модели регулирования могут способствовать распространению авторитарных ценностей». Цукерберг сказал, что нужно сохранить интернет в качестве «места, где каждый может открыто выражать свои взгляды».

Отметим, что Facebook не раз блокировала страницы российских ресурсов. В частности, были заблокированы проект МИА «Россия сегодня» об Арктике, новостная лента англоязычной версии сайта «Православие.Ru». Главный редактор RT Маргарита Симоньян жаловалась, что Facebook ограничивает выдачу в ленте новостей документального канала на английском RTD и блокирует страницу проекта Russia Beyond. Кроме того, самой Симоньян также блокировали аккаунту в Facebook.



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