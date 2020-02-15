Мнение: Загадочная русская душа, устаревший юмор в сериалах и бегство в ВК от западной цензуры

15.02.2020, 23:57, Разное

1. Россия довольно широко представлена сейчас в англоязычном интернете. Из свежих примеров: в феврале мемом стал русскоязычный парень из дискотеки, который говорит в коротком интервью, что главное в девушке — это душа. Вот исходное интервью с английскими субтитрами (на работе не включайте звук):

https://www.youtube.com/watch?v=2OrL40Uj_3I

А вот в комментарии выложили скриншот из видео прямо без слов, который понятен, так как все и так уже знают контекст:

https://9gag.com/gag/ax7ALGp

Ещё один мем с корнями из России — суровый мужчина, который отказывается от радужного флага. На советском плакате герой отказывался от рюмки водки, но в англоязычном интернете плакат переделали, теперь мужчина отказывается от разнообразного гей-контента. Вот, например, мем разместили в комментариях к видеозаписи со спецмашиной, распыляющей в воздух гомосексуализм:

https://9gag.com/gag/a2Rxe4p

2. Важный признак того, как быстро меняется американское общество. Молодые люди уже не находят смешными даже самые лучшие комедийные сериалы недавнего прошлого, считая шутки своих отцов и дедушек неуместными, оскорбительными:

https://lenta.ru/news/2018/01/12/friends/

В сериале «Друзья» нашли сексизм, расизм, гомофобию и ненависть к толстякам

Миллениалы [поколение, рождённое в конце 1980-х и в 1990-х] усмотрели в американском комедийном сериале «Друзья» расизм и сексизм. Новый взгляд на классический ситком обсудили пользователи Twitter.

https://twitter.com/LBC/status/951645757777629184

@LBC: Миллениалы, впервые посмотревшие «Друзей» на Netflix, утверждают, что это шоу – сексистское, гомофобное и трансфобное. А как изменились ваши ценности за 15 лет?

В частности, юзерам не понравились шутки про толстую Монику и гомофобские шутки Чендлера. По мнению пользователя Кристин Карр, такой юмор сегодня смотрится неуместным. Другие отметили, что в ситкоме недостаточно чернокожих персонажей. Юзер с ником The Researcher написал, что рад, что молодым людям не нравится сериал, который является воплощением «мизогинии, гомофобии и сексизма 1990-х годов».

https://twitter.com/ChristineCarr/status/948831602163048448

Некоторые комментаторы обратили внимание на то, что проблема в миллениалах. Юзер с ником Sunny Skies назвал представителей нового поколения «юморофобами».

Но дело не только в зелёной молодёжи. Во второй ссылке – пост женщины, которая была студенткой в 1990-е и уже видела ранее «Друзей», но недавно пересмотрела сериал и нашла его разочаровывающим и полным неуместных шуток.

Интересно, к чему всё это приведёт? Будут ли американцы цензурировать фильмы и сериалы, показывая их в урезанном виде? Или начнут вставлять в старые фильмы вставлять дисклеймер, наподобие предупреждений о сценах курения на российском телевидении?

Соответственно, выглядеть это будет примерно так:

Данный фильм содержит сцены сексизма, расизма, гомофобии и какоморфобии. Помните: сексизм, расизм, гомофобия и какоморфобия – опасны для вашего здоровья.

3. Одна из причин роста иностранной аудитории ВКонтакте – бегство пользователей от цензуры, которая царит в американских соцсетях:

https://twitter.com/probudnist/status/1221433378991419393

Финская правозащитница в шоке:

«Европейцы бегут в Россию за свободой слова».

Заметьте, 20 лет назад («когда нас все любили») это было немыслимо.

Citizen Halo: Я присоединилась к российской социальной сети ВК примерно неделю назад и у меня уже 243 контакта. В основном это беженцы из Твиттера и Фейсбука, подвергнутые там чисткам или замечающие цензуру в стиле Оруэлла. Если бы кто-то сказал мне лет 20 назад, что жители Запада бегом побегут в Россию в поисках свободы слова – я бы посчитала это хорошей шуткой.