Личное: Верный путинец

15.02.2020, 23:47, Разное

Чуть ли не единственным человеком наверху, которого я бы могла назвать человеком верным, является Вячеслав Володин.

Кто безоговорочно предан Путину? Только председатель ГосДумы Володин.



Фото: Соцсети.

После отставки премьера Медведева, встал вопрос о том, кто станет следующим президентом. И наибольшие шансы на поддержку — у Володина.

Я объясню, чем он так хорош.

Профессиональный уровень всех высших чиновников примерно одинаков. Объективно, дураков там нет, все неплохо соображают, довольно искусны в подковёрных играх, так что Путин, выбирая преемника, исходит из других критериев.

Самый важный для него сейчас — верность.

Кому можно отдать президентскую власть, чтобы никаких проблем потом не было? Я перебрала в уме всех и единственный подходящий на эту роль кандидат — Володин. Со стопроцентной уверенностью только он не сдаст Путина.

К тому же, у Володина есть и ряд нужных профессиональных качеств: знаком с работой в Администрации Президента, построил Государственную Думу и железной рукой наводит порядок в ней.

Нет, серьёзно, законы-то хоть начали нужные принимать!

Конечно, большинство населения пока не знает Володина. Видят серьёзного мужика, но — где харизма? Однако в более близком общении Володин преображается — и с чувством юмора, и с адекватностью, у него полный порядок.

По-моему, других реальных вариантов преемника у нас в стране нет: он устраивает Путина, он устроит и избирателей, когда народ начнёт его узнавать.

Как вам такой вариант?