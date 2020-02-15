ZDF — министр обороны ФРГ призвала сражаться за «блистательную идею Запада»

15.02.2020, 23:47, Новости дня

Идея западного сообщества как такового по-прежнему блистательна, и за неё стоит сражаться, сказала в эфире ZDF глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. При этом страны Запада, по её словам, должны стать более дееспособными. «Развить способность действовать — это домашнее задание для Германии и ЕС», — констатировала немецкий министр.

С нами на связи из Мюнхена министр обороны Германии. Добрый вечер, госпожа Крамп-Карренбауэр.

АННЕГРЕТ КРАМП-КАРРЕНБАУЭР, министр обороны Германии: Здравствуйте.

В Мюнхене президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Германия должна не дать Евросоюзу распасться. По словам же председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера, это просто постыдно, что ЕС так мало делает для решения кризисов в мире: например, не может ничего сделать для того, чтобы положить конец войне в Сирии. Разделяете ли вы эту столь негативную оценку?

АННЕГРЕТ КРАМП-КАРРЕНБАУЭР: Во-первых, я считаю девиз этой конференции чересчур депрессивным. На мой взгляд, идея Запада как такового по-прежнему блистательна. За неё стоит сражаться. Штайнмайер и Ишингер, однако, правы — мы должны стать более дееспособными. Развить способность действовать — это домашнее задание для Германии и европейских органов власти в рамках НАТО и за его пределами.

Немцы могли бы, например, принять участие в запланированной расширенной миссии в Ираке?

АННЕГРЕТ КРАМП-КАРРЕНБАУЭР: Перед началом конференции мы провели встречу, в которой приняли участие генеральный секретарь НАТО и представители 13 главных стран — членов международной коалиции против ИГ*. Мы все вместе условились, что продолжим эту борьбу в рамках международной коалиции и НАТО. Германия хочет внести свой вклад, и мы это делаем в первую очередь в области боевой подготовки. Я надеюсь, что в будущем всё так и останется.

Дата выхода в эфир 14 февраля 2020 года.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.