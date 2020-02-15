В Киеве проходит второй полуфинал национального отбора на «Евровидение 2020». Трансляция

15.02.2020, 23:30, Новости дня

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Видео: UA:Перший / YouTube

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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