Начат сбор предзаказов на новое поколение ноутбуков Huawei

15.02.2020, 23:30, Разное

Начат сбор предзаказов на ноутбуки Huawei MateBook D14 и D15. В течение недели китайская компания получила 2 тысячи заявок от потребителей.

Это в 7 раз больше количества заявок на ноутбук прошлого поколения той же серии за аналогичный период. Основными преимуществами новых ноутбуков являются высокая мощность, обеспеченная процессором Ryzen 5 3500U от AMD, малая толщина корпуса, а также безрамочный дисплей. Последний в модели MateBook D14 занимает 84% всей поверхности соответствующей панели. Для MateBook D15 уровень эффективного использования достигает 87%.

Девайсы получили технологию Huawei Share, обеспечивающую ускоренный обмен данными между ноутбуком и смартфоном. Новинки оснастили батареями с возможностью использования быстрой зарядки через порт стандарта USB Type-C. Покупка MateBook D14 и D15 доступна в онлайн-магазине производителя и на площадках партнёров-ритейлеров. При оформлении заказа до 8 марта предоставляется подарок в виде планшета MediaPad T3.