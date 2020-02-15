Психолог: Комплименты делают людей счастливыми

15.02.2020, 23:21, Разное

Психолог Ева Влодарек объяснила значимость комплиментов для счастья людей. Подарить радость могут только искренние слова, в противном случае может возникнуть прямо противоположный эффект.

Специалист утверждает, что «адекватный» комплимент способен побудить мозг человека к выработке «гормона счастья». Услышав приятные слова, адресат обязательно улыбнется в ответ. В результате взаимодействия зеркальных нейронов в мозге дарящий хорошее настроение человек повышает свою самооценку и также становится счастливее. Создать удачную похвалу помогает внимательное отношение к другим людям, тактичность и бережность, а в целом — позитивное восприятие жизни, когда человек стремится видеть в ней гармонию. В повседневной суете люди слишком часто забывают истину, которую несет в себе основной завет: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя».

По мнению Влодарек, вербального выражения комплимента бывает недостаточно, особенно в том случае, когда говорящий руководствуется скрытыми мотивами. Поддельность чувств выдают интонация, мимика, взгляд человека, а его слова воспринимаются как обман или насмешка. Привычка говорить друг другу комплименты благотворно сказывается на отношениях с близкими людьми. Даря «любви счастливые моменты», как пел в своей знаменитой песне Булат Окуджава, люди надолго сохраняют их крепость, считает психолог.