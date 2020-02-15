Американская ракета с третьей попытки стартовала к МКС

15.02.2020, 23:19, Новости дня

Состоялся запуск ракеты-носителя Antares с грузовым кораблем Cygnus компании Northrop Grumman, сообщили в НАСА.

Ракета стартовала с космодрома на острове Уоллопс в американском штате Вирджиния, передает ТАСС.

Напомним, запуск дважды откладывался. Сначала старт отменили в связи с «нештатными показаниями наземного оборудования», затем – из-за погодных условий.

Cygnus должен доставить на МКС продовольствие, предметы первой необходимости и оборудование.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / Задержанный отчим на протяжении 10 дней издевался над пасынком

11.02 / МИД назвал условия возобновления авиасообщения с Грузией

31.12 / Возле Камеруна напали на греческий танкер, похитили украинского моряка

11.12 / Российский канал ТНТ больше не будет показывать «Слугу народа»

04.12 / Основатели Google уступили контроль над Alphabet

31.01 / Успешный отчет по выручке и прибыли повысил капитализацию Amazon

20.12 / Украина и Россия договорились о транзите газа, ЕС продлил санкции против РФ, Ельченко стал послом Украины в США. Главное за день

30.01 / Представлен тренажер для восстановления работы мышц

15.12 / Эксперты выяснили, от чего зависит размер китов

06.02 / Умер актер Кирк Дуглас

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика