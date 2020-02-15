Американская ракета с третьей попытки стартовала к МКС

15.02.2020, 23:19, Новости дня

Состоялся запуск ракеты-носителя Antares с грузовым кораблем Cygnus компании Northrop Grumman, сообщили в НАСА.

Ракета стартовала с космодрома на острове Уоллопс в американском штате Вирджиния, передает ТАСС.

Напомним, запуск дважды откладывался. Сначала старт отменили в связи с «нештатными показаниями наземного оборудования», затем – из-за погодных условий.

Cygnus должен доставить на МКС продовольствие, предметы первой необходимости и оборудование.