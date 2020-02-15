Зеленский о Помпео: Он гордится новым уровнем наших отношений

15.02.2020, 23:18, Новости дня

15 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государственный секретарь США Майк Помпео гордится отношениями Вашингтона и Киева. Трансляцию общения вело hromadske.

Об этом глава Украинского государства сказал, отвечая на вопрос ведущей о ситуации, о которой рассказала 24 января журналистка американского National Public Radio Мэри Луиз Келли. По ее словам, после интервью Помпео кричал на нее примерно столько же времени, сколько длилась беседа, и был «не в восторге» от вопросов про Украину. Политик якобы многократно использовал ругательства. По словам ведущей, Помпео спросил у нее: «Вы думаете, американцев волнует Украина?»

«Комментировать то, что сказал госсекретарь, потому что это госсекретарь другой страны, Соединенных Штатов… Если бы это сказал наш госсекретарь или человек, который имеет такие же полномочия, у меня был бы ответ на это. Ему лично», – заявил Зеленский.

По его словам, он неоднократно общался с Помпео.

«Я знаю, я чувствую, что он действительно – мы встречались много раз – гордится новым уровнем наших отношений. Я не знаю, при каких условиях был тот ответ, но я уверен, что он думает об Украине», – объяснил президент Украины.

56-я Мюнхенская конференция по безопасности, в которой традиционно принимают участие мировые лидеры, представители науки и гражданского общества, открылась в Германии 14 февраля.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.01 / Агент Ксении Пунтус рассказала о состоянии модели

08.02 / Число погибших от нового коронавируса в Китае достигло 722 человек

13.01 / Врач-гериатр объяснил путаницу с помощью пожилым людям «неудачным названием» приказа

31.01 / Минюст о КоАП: предложения по штрафам подготовило МВД РФ

26.12 / Рожкова: Сегодня среди 30 крупнейших банков Украины проблемных нет

23.12 / Осужденный на Украине за госизмену 85-летний ученый объявил голодовку

04.02 / Шойгу рассказал о новейшей военной технике на параде 9 мая

13.12 / Пожар на «Адмирале Кузнецове» потушен

20.01 / В Берлине Путин опоздал на фотосессию участников саммита по Ливии. Видео

30.01 / Россия подчеркнула неспособность санкций США изменить ее политику

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика