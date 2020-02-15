Зеленский о Помпео: Он гордится новым уровнем наших отношений

15.02.2020, 23:18, Новости дня

15 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государственный секретарь США Майк Помпео гордится отношениями Вашингтона и Киева. Трансляцию общения вело hromadske.

Об этом глава Украинского государства сказал, отвечая на вопрос ведущей о ситуации, о которой рассказала 24 января журналистка американского National Public Radio Мэри Луиз Келли. По ее словам, после интервью Помпео кричал на нее примерно столько же времени, сколько длилась беседа, и был «не в восторге» от вопросов про Украину. Политик якобы многократно использовал ругательства. По словам ведущей, Помпео спросил у нее: «Вы думаете, американцев волнует Украина?»

«Комментировать то, что сказал госсекретарь, потому что это госсекретарь другой страны, Соединенных Штатов… Если бы это сказал наш госсекретарь или человек, который имеет такие же полномочия, у меня был бы ответ на это. Ему лично», – заявил Зеленский.

По его словам, он неоднократно общался с Помпео.

«Я знаю, я чувствую, что он действительно – мы встречались много раз – гордится новым уровнем наших отношений. Я не знаю, при каких условиях был тот ответ, но я уверен, что он думает об Украине», – объяснил президент Украины.

56-я Мюнхенская конференция по безопасности, в которой традиционно принимают участие мировые лидеры, представители науки и гражданского общества, открылась в Германии 14 февраля.