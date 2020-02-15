Хакеры взломали Twitter Международного олимпийского комитета

15.02.2020, 23:12, Новости дня

Хакерская группа OurMine взломала аккаунты Международного олимпийского комитета и испанского футбольного клуба «Барселона» в Twitter, сообщают информационные агентства.

OurMine оставила послания в аккаунтах МОК Olympics и IOC Media, Олимпийских игр, начиная с Рио–2016, и аккаунте комиссии атлетов, передает РИА «Новости».

Напомним, OurMine в 2016 году заявила о взломе аккаунтов Instagram, Twitter, LinkedIn и Pinterest основателя Facebook Марка Цукерберга.

В 2017 году эта группа разместила в дополнительном Twitter New York Times «новость» о том, что РФ якобы собирается нанести по США ракетный удар.



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