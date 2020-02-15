В Калининграде мужчина расстрелял двух человек на улице и застрелился

15.02.2020, 23:06, Новости дня

В субботу в Калининграде (РФ) неизвестный мужчина застрелил из карабина “Сайга” мужчину и женщину 40–45 лет, сообщило местно издание KGD.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Также во время инцидента был ранен 13-летний подросток (вероятно, сын погибших). “Интерфакс” сообщает, что ребенка прооперировали и его жизнь вне опасности.

После нападавший выстрелил себе в грудь. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Как заявили агентству “Интерфакс” в региональном управлении Следственного комитета РФ, стрелок скончался в больнице.

По информации СКР, убийство произошло “на почве личной неприязни между предпринимателями, торговавшими на Центральном рынке города”.