Худрука театра «Лицедеи» выпустили под подписку

15.02.2020, 23:06, Новости дня

Директора, художественного руководителя и актера театра "Лицедеи" Виктора Соловьева, который был задержан в Санкт-Петербурге после совершенного им ДТП в пьяном виде, отпустили под подписку о невыезде.

Авария произошло вечером 14 февраля у дома номер 82 по Малоохтинскому проспекту. Соловьев, находясь за рулем своего BMW-Х6, наехал на автолюбителя, 1978 года рождения, который на обочине ремонтировал свою машину Geely Emgrand X7. При этом он выставил знак аварийной остановки.

Пострадавшего, который находился в тяжелом состоянии, отвезли в больницу. По данным местных СМИ, ему пришлось ампутировать ногу до бедра. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, подозреваемого задержали, пишет ТАСС.

В театре "Лицедеи" ТАСС эту информацию не прокомментировали.



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