Экс-бойфренд Евгении Феофилактовой улетел в Лондон с новой избранницей

15.02.2020, 23:04, Разное

Экс-возлюбленный Евгении Феофилактовой Маджид Гиагиа отправился в Лондон в компании новой спутницы. Там пара отпраздновала День святого Валентина.

Свою новую возлюбленную Маджид Гиагиа называет идеалом женщины. Бизнесмен отмечает, что искал её в течение всей жизни. На сегодня предприниматель крайне счастлив, поскольку может наслаждаться романтическими отношениями без каких-либо ссор. Деталями из личной жизни Маджид Гиагиа не делится.

После завершившихся расставанием отношений с Феофилактовой предприниматель предпочитает не раскрывать подробности о своих отношениях. О новой возлюбленной Маджид Гиагиа говорит только в положительном ключе, подчеркивая радость в личной жизни и отсутствие конфликтов.