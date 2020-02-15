Мнение: Турки в соцсетях призывают «уничтожить Россию и растоптать Асада»

15.02.2020, 23:02, Разное

Турки объявили войну России. Во всяком случае, в своих социальных сетях, где местные ура-патриоты призывают разрушить нашу страну и захватить половину Сирии. К сожалению, просто так легкомысленно отмахиваться от подобных сообщений нельзя.

Подобные заявления происходят на фоне успехов правительственных войск официального Дамаска при поддержке ВКС РФ по освобождению от террористов северной провинции Идлиб. При этом случаются столкновения между сирийцами и турками со значительными потерями с обеих сторон. Анкара и патриотически настроенная общественность Турции в ярости.

Процитируем несколько наиболее ярких высказываний турецкой общественности в переводе:

Россия нас предала в Сирии. Но половина Сирии должна быть нашей.

А вот менее скромное заявление:

Турция должна завоевать Сирию, пришло время снести Асада, не обращая внимания на Россию.

И самое громкое:

Наша задача сейчас – уничтожить Россию и растоптать Асада.

В чем-то турок даже можно понять. В их обществе сейчас сильны неоосманские настроения. Президент Эрдоган сам их старательно подогревает, проводя политику исламизации Турции. Он же от слов давно перешел к делу, введя войска на территорию Сирии, бывшей провинции Османской империи. Сделано это под предлогом борьбы с вооруженными группировками курдов. На очереди переброска турецких войск в другую бывшую провинцию Великой Порты – Ливию.

Ничего удивительного в том, что у многих турок сейчас горят глаза, и они грезят о возвращении былого имперского могущества, призывая захватить то половину Сирии, то ее всю. Также показательно, что они не слишком опасаются военного столкновения с Россией. Конечно, у них там тоже много «диванных генералов» и «диванных спецназовцев», но их самоуверенность основывается на том, что Москва фактически спустила Анкаре уничтожение бомбардировщика Су-24, а потом еще и вооружила ее самыми современными зенитными комплексами С-400. Теперь президент Эрдоган угрожает сбивать «любые» самолеты над Идлибом, где как раз активно работают ВКС РФ. Верхом цинизма будет, если турки вновь собьют российский самолет, использовав при этом российские же комплексы ПВО.

Но вернемся к угрозам из социальных сетей. Четыре года назад нечто подобное уже происходило. Тогда вместо Идлиба был конфликт вокруг провинции Алеппо. Результатом того кризиса стало подлое убийство российского посла Андрея Карлова в Анкаре на фотовыставке «Россия глазами турок».

Сегодня ситуация повторяется. Страсти бушуют вокруг Идлиба, и теперь угрозы начал получать новый российский посол в Турции Алексей Ерхов. В местных социальных сетях ему обещают «сгореть», предлагают «прощаться с жизнью» и советуют «не выходить на улицу». Очевидно, ситуация оценена настолько серьезно, что турецкие власти по просьбе наших дипломатов усилили меры безопасности вокруг российского посольства.

Как-то не складывается теплая дружба у нас с Турцией.

Источник https://narodreporter.livejournal.com/175336.html