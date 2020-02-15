Мнение: Письмо: «Все летит в тартарары»

15.02.2020, 22:54, Разное

Давайте на примерах красное поле изучать.

И на анти-примерах тоже, их у нас больше.

Пока с лихвой хватит первого уровня. Большинство этот уровень утрачивают сразу же, в самом начале отношений.

А некоторые еще до.

Самая большая сложность — это то, что никто почти не видит вред эмоциональной нужды. Все почти принимают нужду и открытую пасть за что-то хорошее.

Вот про финансовую нужду всем понятно: хотеть использовать человека материально, хотеть жить за его счет, метить к нему на шею — это плохо. Это не любовь, это черт знает что.

А про эмоциональную нужду никому почти не понятно, чем это плохо. А плохо тем же: хочется использовать человека для своего эгоизма, для роста своей короны, хочется вытягивать из него одобрение, получать от него поддержку своему раздутому Эго, сделать из него няньку или даже раба, который бы ублажал, развлекал, нежил. Вот чего хочет эмоциональный паразит. Вот какая у него нужда.

Понятно почему не может идти речи ни о какой пользе, пока есть такая нужда? Даже если вы полезную мелочь какую-то сделаете, ваша голодная пасть захочет содрать за это три шкуры. Не дадите вы никакой компенсации, не получится ничего дать, когда вы настолько много хотите взять. От вас спрячутся, от вас ничего не захотят принять. Сначала надо закрыть свою хлеборезку, потом уже можно говорить о какой-то вашей пользе.

А хлеборезку закрыть можно будет сразу, едва вы ее увидите как она есть, безобразной, перестанете завешивать различными декорациями с сердечками и ангелочками.

Увидеть надо такой, как она есть.

Посмотрим в этом письме, например, какая она.

maria_mria

Здравствуйте, Уважаемая Эволюция.

Спасибо Вам огромное за блог, и книгу, и ту работу которую вы делаете. Читаю блог пол года, и кажется в моей жизни благодаря нему происходит много хороших изменений.

Мне 22 года. И я совсем запуталась. Работала над этой историей с психологом, и она мне во многом очень помогла.

(И я ей помогла, и психолог очень помогла. А на самом деле нет. Ничего ей не помогло)

Уже шестой год как я люблю женатого мужчину. Он на пять лет старше меня, детей нет.

Мы познакомились когда мне было 17, он был моим педагогом, жил по соседству. Я тогда уехала учиться в другой город, и он стал быстро близким человеком мне. Спустя два года у нас случилась близость. И дальше уже было все на постоянной основе. Прошлой весной мы разошлись.

Я за это время прокачалась в работе вроде как, не знаю… получила хорошую должность.

С ним мы всегда пересекаемся, так как работаем в одной среде. И по сути коллеги по работе. Та и дружим. Поддерживаем общение. Все конфликты сходят на нет. Поругались и забыли. Может быть, я просто соглашаюсь быть на любых условиях рядом.

(Вот это частое у Попрошаек, которые сладострастно пишут про свою боль. Она соглашается быть на любых условиях рядом. Представляет его абьюзером, который использует ее зависимость, чтобы опустить до каких-то бесчеловечных условий. А на самом деле мужик из кожи вылезает, чтобы эту дуру не травмировать)

Когда-то мы работали вместе, и мне надо возвращаться чтобы поддерживать свою работу.

И в те моменты когда я снова с ним сталкиваюсь меня кроет. Я будто бы рассыпаюсь.

Вроде бы и отношения сейчас есть, с хорошим парнем.

С работой посложнее, хоть должность и хорошая, понимаю, что я не очень справляюсь. Бывает 4 месяца под завязку, проект закончится, и я в космосе. Не могу себя организовать.

(В личной жизни будто бы рассыпается, а с работой посложней. Куда уж еще сложней? И это она называет — работу прокачала)

И вот когда мы с ним встречаемся, и особенно, когда приходится вместе работать, меня разрывает на части. Я не могу понять как так… ведь говорил, что любит… ведь я думала это все по-настоящему. И все кажется обманом. Понимаю, что не нужна ни ему, ни другим людям в этом городе. Что вся это праздничность, фестивальность, любовь это часть работы. И что никому нет до меня дела. И по отношению к нему, мне это дико больно осознавать. Не могу сосредоточиться. Только реву…

(Ну вот ее любовь во всей красе. Ревет, обвиняет этого бедного мужика, что не хочет сделать ее нужной, не хочет доказать ей ее важность, не хочет дать ей опору, не хочет лишить ее чувства ничтожности, не хочет повесить себе ее на шею и жить жизнь за нее, нести за нее ответственность. Воет, проклинает)

И вроде бы мне уже казалось, что все… прошло… а… нет…

(И она так обильно ставит эти многоточия, будто хочет из всех кровь откачать насосом своим заунывным, не только из него, но и из каждого читателя)

Сказал, что разлюбил, после того как я 40 минут плакала в кабинете ему.

Мне полегчало.

Грустно, конечно. Очень. Но как-то проще.

(40 минут она истязала этого мужчину, который не решался ее послать. Довела его до беспамятства, он ее послал. Ей стало полегче. Якобы. Примерно так же как полегчало от чтения блога и посещения психолога. То есть никак)

Потом написал длинное сообщение, что это специально он так резко, чтобы простила за это. Что любит, но не так как раньше. Ценит. Уважает. Но без страстной любви.

Я сказала, что не знаю ещё что на это ответить. И позже может…

(Ну и она все царит, как вы видите. Снисходит к нему и обещает ответить позже. Очень тяжело и голодно ее короне. Мало того, что не кормят, так еще и шкатулку отбирают, обесценить хотят все ранее данное. Вот что такое нужда. Посмотрите какие у этой нужды клыки. Больше, чем у саблезубого тигра)

Я хочу разлюбить его… но от одной этой мысли, что все… закончилось… я вроде и облегчение чувствую. Сразу все по полочкам становится. Что надо сделать, как дальше двигаться, и так далее… а когда думаю, что есть шанс, то наоборот рушится. Наверное это я на иллюзию опираюсь.

Очень хочу с этим разобраться. Иногда посещают мысли все бросить, и вернуться домой или в другой город уехать. Только мы физически расходимся, мне аж легче становится. Как будто воздух появляется.

(Это ее ЗВ, как вы понимаете. Что она хотела бы оторваться от него, что ей так легче, а он ее не пускает, а она хотела бы. ЗВ — это иллюзия независимости. И вот когда нужда велика, иллюзия независимости превращает ее в тупик. Вы не можете выбраться, потому что не видите свою зависимость, вам кажется, что вас держут)

Но в тот же момент, когда я рядом с ним, я не чувствую себя одиноко.

Как-то так.

(Она свои ощущения считает очень ценными. У меня-то рубрика специально для разбора вот этих вот помоек. Но она не считает это помойкой, она гордится своими чувствами)

У меня наверное корона победительницы. Я думаю, что это что-то особенное и что эта любовь настоящая и я смогу пройти все испытания. И что истории с несчастливым концом про других, не про меня. Моя при любых обстоятельствах должна быть с счастливым. Тут уже Штурман… А на его «разлюбил» колпачек Глупыши. Что ты знаешь, дружок, о настоящей любви…

И там наверное уже и корона спасательницы…

(Видите, она правильно все понимает. Но называя все это правильными словами, она не видит самой сути. Не видит, что под короной она ведет себя как липкая тряпка. Она думает, что корона — это что-то хорошее. И Штурман неплохое)

Когда задумываюсь, кажется единственный правильный выход вычеркнуть его из своей жизни и не пересекаться стараться. Всё. Принять, что он видит во мне не милую влюблённую девчушку, трогательную, а непонятную, неорганизованную, не особо симпатичную, неуравновешенную, не особо талантливую девушку…

(И не просто. Еще и несчастную, жалкую, никому не нужную, не умеющую себя держать в руках, обременительную, пугающую его своей привязанностью, вызывающую сожаления, что когда-то с ней связался)

Возможно мне не хватает последовательности.

У нас была переписка.

Я: Мне больно. Про разлюбил. Про то, что чувства ко мне поменялись. Про то, что не нужна… очень больно. Я любила. Безгранично, бесконечно, с такой силой какая могла поместиться в человеке. Вся я была твоя. И хотела быть твоей. И я люблю до сих пор.

И я не знаю как мне быть со всем этим.

Он: Не не нужна

Он: Я понимаю, что больно

Он: Я тоже не знаю, что могу тебе предложить

Он: Кроме бесконечной нежности, уважения, дружбы

Он: Ты самый важный человек, который встречался в моей жизни)

Я: Я хочу взаимности

Я: Чтобы ты любил меня так, как я тебя

Он: Это невозможно)

Он: Все чувства всегда субъективны у всех людей

Я: Я не поняла((

Он: Ну…

Он: Я не имею представления(точнее имею только представления) как ты меня любишь

Он: И точно так же не могу

Он: Никто не может

Я: Отвечать мне взаимностью?

Он: Кому-угодно

Я: Ты не любишь меня…

Он: Люблю)

Он: Но не так как тебе хотелось

Я: Ты не любишь меня

Он: (смайлик там где рот на молнии закрыт).

(Она думает, что ее любовь — это щедрость ее души, не видит своих щипцов, которыми она вытягивает из его печени жалость и оправдания)

Да… перечитала … «не хватает последовательности», чтобы победить в этой борьбе… прошу женатого мужика любить меня, а он упирается, а я прошу… прошу…

Думаю, если я сверхтупая… но есть шанс… хоть немного шанс поумнеть…

(Автор…шанс…был…бы…но…нет…нет…)

Я то верю, что разлюбил, то нет. Думаю ну ведь написал, что разлюбил. Что не любит. Чёрным по белому.

Потом, думаю, как часто он мне говорил, что разлюбил. Именно так. Что чувства поменялись…

А потом через пару месяцев работу предложит или напишет просто.

(Через пару месяцев он надеется, что она уже не будет унижаться, хочет дать ей возможность реабилитироваться в его глазах, а она опять зубами в его штанину и воет и воет)

Возможно это не имеет значения… Послали — иди.

Не любит. Не любит. Всё.

Говорю себе: ты липнешь к женатому!

Тоже вроде помогает.

(Автору все очень помогает. Но воз и ныне там. А все потому, что хлеборезка открытая кажется ей хорошенькой)

Очень хотела бы знать как разрешить эту ситуацию. Я все думаю, что может получится выстроить отношения дружеские. Товарищеские.

Сотрудничество такое. Но тогда это френдзона, я то ведь люблю…

Бывает очень ровно все воспринимаю. Даже месяцами такое бывает.

А потом в один момент все летит в тартарары… ра