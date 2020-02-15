Россия усомнилась в необходимости ряда наблюдательных постов Турции в Сирии

15.02.2020, 22:44, Новости дня

Москва сомневается, что ряд наблюдательных постов Турции в сирийской провинции Идлиб действительно нужны, сообщил спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Он пояснил, что речь идет о постах «в глубоком тылу сирийской армии».

«Возникает вопрос, зачем они нужны», – приводит его слова ТАСС.

Обстановка в Сирии будет обсуждаться военными РФ и Турции в Москве в понедельник.

Напомним, ситуация в Идлибе обострилась после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки.

Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, при этом ряд турецких постов оказался окружен войсками Сирии.



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