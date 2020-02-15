“Почти всех на всех”. Пристайко заявил, что новый обмен может состояться до встречи «Нормандской четверки»

15.02.2020, 22:42, Новости дня

Новый обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией может состояться до встречи лидеров “Нормандской четверки”. Как сообщает “Интерфакс-Украина”, об этом 15 февраля заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко после Украинского ланча в Мюнхене.

“Мы говорим о значительном количестве людей. Президент заявил сегодня, что до 200 людей мы планируем обменять, это очень много. Фактически почти “всех на всех”, – отметил он.

В ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский заявил: “Мы не можем остановиться, пока больше 200 украинцев до сих пор содержатся в нечеловеческих условиях на временно неподконтрольных территориях Донбасса. А более 100 украинцев и крымских татар находятся в Крыму и на территории Российской Федерации”.

Предыдущий масштабный обмен между Украиной и РФ состоялся в конце декабря 2019 года. В Украину вернулись 72 человека.