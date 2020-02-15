Наука: Температура в Антарктике впервые в истории превысила 20 градусов

15.02.2020, 22:36, Разное

По словам специалистов, хотя тенденции к потеплению наблюдаются во многих местах Антарктического полуострова, новый рекорд «невероятен и ненормален».

Бразильские ученые зарегистрировали очередной температурный рекорд на острове Симор (или Сеймур), который располагается к северу от Антарктического полуострова: 9 февраля воздух там прогрелся до 20,75 градуса по Цельсию, пишет The Guardian. Предыдущий рекорд — 19,8 градуса в январе 1982 года.

Как объяснили исследователи, зафиксированный максимум — это лишь показатель температуры именно за один день, а не часть долгосрочного анализа данных. «Мы не можем использовать это для прогнозирования климатических изменений в будущем. Но это <…> сигнал о том, что в этом регионе что-то происходит. <…> Мы наблюдаем тенденцию потепления во многих местах, которые изучаем, но никогда не видели ничего подобного», — сказал Карлос Шефер, участвующий в проекте Terrantar от правительства Бразилии.

По словам ученых, на такие температурные рекорды влияют сдвиги океанских течений и теплые события Эль-Ниньо. Данные бразильских исследователей должна подтвердить Всемирная метеорологическая организация.

В конце прошлой недели ученые на аргентинской научно-исследовательской станции Эсперанса, находящейся на крайнем севере Антарктического полуострова, зафиксировали температуру плюс 18,3 градуса.