Гол Мане принес «Ливерпулю» 17-ю кряду победу в английской премьер-лиге

15.02.2020, 22:31, Новости дня

В матче 26-го тура английской премьер-лиги "Ливерпуль" на поле стадиона "Кэрроу Роуд" в Норидже обыграл команду "Норвич Сити" с минимальным счетом – 1:0. Для "красных" эта победа стала 17-й кряду в чемпионате страны.

У победителей встречи единственный мяч на 78-й минуте забил сенегальский нападающий Садио Мане, которому ассистировал англичанин Джордан Хендерсон.

"Ливерпуль", не знающий поражений в текущем сезоне АПЛ, с 76 очками лидирует в турнирной таблице, а "Норвич" расположился на 20-й строчке, имея в активе 18 очков.

Стоит отметить, что мерсисайдцы с учетом прошлого сезона не проигрывают в чемпионате Англии уже в течение 43 встреч подряд. По этому показателю "Ливерпуль" опередил "Ноттингем Форест" (42 матча, 1977-78), впереди только "Арсенал" (49 матчей, 2003-04).

В следующем матче турнира подопечные Юргена Клоппа в понедельник, 24 февраля, примут лондонский "Вест Хэм Юнайтед", а "канарейки" днем ранее на выезде сыграют с "Вулверхэмптоном".



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