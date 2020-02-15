Гордон: Я верю Зеленскому, считаю его хорошим человеком, но за 10 месяцев он не смог сформировать команду профессионалов

15.02.2020, 22:30, Новости дня

Журналист, основатель интернет-издания «ГОРДОН» Дмитрий Гордон заявил в эфире телеканала «Наш» 13 февраля, что он разочарован окружением президента Владимира Зеленского и отсутствием результатов реформ в Украине после его избрания.

Ведущий попросил Гордона прокомментировать интервью, которое он недавно взял у врача-педиатра Евгения Комаровского. В этом интервью доктор сказал: «Результаты Зеленского вызывают огромную грусть. Просто огромную. Просто иногда хочется рыдать – и все. Я просто вижу – и мне очень плохо».

«Здесь не идет речь о разочаровании от деятельности президента Зеленского. Здесь идет речь о разочаровании, связанном с людьми, которых президент Зеленский поставил на те или иные руководящие посты. Да, разочарование большое, но оно не касается лично президента. Если вы спросите меня, то я скажу: я верю Зеленскому, я ему абсолютно верю, считаю его хорошим человеком, патриотом Украины, но, по моему мнению, за те 10 месяцев, которые он находится у власти, он не смог сформировать команду профессионалов. И я понимаю почему», – сказал журналист.

Гордон объяснил, что у каждого человека, не только у Зеленского, есть всего несколько близких товарищей, которым он доверяет и, в случае избрания президентом, смог бы пригласить на важные должности.

«Мне максимум называли восемь человек… Спросите у меня, я вам тоже скажу: пять-шесть. Ну, может, восемь. Почему вы думаете, если у нас у всех есть по пять-восемь [надежных] людей, у президента Зеленского должно быть 20 или 50? У него точно так же людей нет, и это по-человечески понятно. Единственное, я считают, что если мы хотим сохранить Украину (а речь идет о сохранении государства, я очень боюсь, что скоро мы останемся в стране под названием Украина, состоящей из пяти-шести областей – Киевской, Житомирской, Винницкой, Полтавской, Черкасской и Черниговской), мы должны собрать лучших профессионалов, независимо от их партийной принадлежности и симпатий, сформировать из них правительство, дать им полномочия, контролировать их, принять единые правила и нормы и начать сажать, наконец, за коррупцию. У нас же никто не сидит. Ни одна собака не сидит! А прошло 10 месяцев. Нам же говорили, что будут посадки… Я не кровожадный, но я хочу, чтобы посадили человек пять-десять, а остальные поняли, что за это сажают», – сказал Гордон.

По его мнению, отмена принятого в 2014 году закона о люстрации, который ограничивает право для высокопоставленных чиновников времен президентства Виктора Януковича занимать должности в органах государственной власти, могла бы помочь привлечь профессионалов к управлению государством.

«У нас есть большое количество аполитичных профессионалов, которых надо привлекать к работе… Я бы отменил закон о люстрации. Это ошибочный закон, который писался в РФ и был принят через российскую агентуру в украинском парламенте. Это чисто российский закон, призванный ослабить институты украинской государственности. Чего добились этим законом? Это ошибка. И непривлечение профессионалов к работе во властных структурах – это ошибка. [Вождь социалистической революции Владимир] Ленин говорил, что кухарка может управлять государством. Не может. И не может не специалист зубы лечить», – отметил журналист.

Гордон рассказал, что обсуждал с Зеленским кадровые вопросы в декабре во время встречи в Офисе президента.

«Я сказал, что нужно привлекать таких людей, как [бывший глава СБУ, экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Игорь] Смешко, как [российский экономист и оппозиционный деятель, бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей] Илларионов. Привлекать лучших, которые разбираются. Я это сказал прямо в глаза. Повторю: нужно брать самых умных, самых профессиональных, но не связанных с режимом Януковича близко… В стране есть такие глыбы, как Игорь Смешко, и это преступно (я говорю на полном серьезе) не использовать этого человека. Преступно! Потому что такого уровня специалистов в сфере безопасности мы можем пересчитать на пальцах одной руки. Его надо просить: «Игорь Петрович, придите туда или туда. Совет национальной безопасности возглавьте или Службу внешней разведки». Что-то надо делать! Не могут такие люди не служить государству», – считает журналист.

Гордон подчеркнул, что по-прежнему считает, что Зеленский был лучшим выбором для Украины в 2019 году, потому что впервые за многие годы во главе государства оказался не коррупционер.

«У него не так много людей, на которых он может опереться, у него не хватает, я так думаю, людей, которым он стопроцентно может доверять (кроме жены, пожалуй, и [бизнес-партнера в прошлом, а сейчас первого помощника] Сергея Шефира, наверное). Ему сложно. И любому было бы сложно. Но лучше Зеленский, чем [пятый президент Петр] Порошенко. Лучше Зеленский, чем Янукович. Это был лучший выбор. Скажу важную вещь: у нас сегодня президент (в кои-то веки!) не коррупционер. У нас сегодня президент не возглавляет системную коррупцию в стране. Это очень важно. У нас сегодня президент, который хочет что-то сделать для страны. Это очень важно. Потому что перед этим были два президента, которые рвали только на себя, обогащались, занимались безумным враньем. Сегодня президент – порядочный, вменяемый человек. Да, ему нелегко, да, у него нет команды. Да, [рядом] куча идиотов и непрофессионалов. Но это не дало мне повода усомниться лично в нем», – сказал журналист.

Он считает, что шанс, что в Украине произойдут изменения, есть, но президенту нужно в первую очередь заняться кадрами.

«Мне не нравится, что за эти 10 месяцев нет изменений, которые мы бы видели. А главное изменение, которое видит любой человек, – прибавляется у него денег в кармане или нет. У меня деньги убавляются. Это связано с экономической ситуацией. Я могу сказать о себе и своей семье: мне за эти 10 месяцев президентства очень уважаемого мной человека стало тяжелее. Надеюсь ли я? Да, но надежд мало, потому что я не вижу системы привлечения лучших кадров, а кадры решают все. Это самое главное. Я должен быть уверен, что, к примеру, министр по вопросам сельского хозяйства – это лучший в Украине специалист по сельскому хозяйству, а его команда – лучшие менеджеры в этой сфере. Я должен быть уверен, что министр обороны – это лучший из всех, кто может возглавить армию. А сейчас я этого не наблюдаю. Я опять наблюдаю идиотов депутатов без жизненного опыта. Я не говорю профессионального, а даже без жизненного опыта. Потому что только недалекий человек может сказать, чтобы женщина продала собаку или кота, [чтобы оплатить коммуналку]. У меня тогда вопрос: кого вы понабирали? Раньше сидели коррупционеры, а сейчас сидят идиоты. То есть коррупционеров мы поменяли на идиотов. А нельзя как-то умных людей туда привлечь?» – резюмировал журналист.

ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube

Зеленский был избран президентом Украины в апреле 2019 года. Во втором туре выборов за него проголосовали 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

По данным опроса, который центр SOCIS проводил в феврале, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, Зеленский опять стал бы президентом.