США заявили о неспособности РФ достроить «Северный поток – 2» своими силами

15.02.2020, 22:26, Новости дня

По мнению Вашингтона, РФ без посторонней помощи не сможет достроить газопровод «Северный поток – 2», сообщил глава минэнерго США Дэн Бруйетт.

«Они не смогут», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Бруйетт считает, что реализации проекта «грозит очень длительная задержка», так как, по версии США, «у РФ нет соответствующих технологий».

Глава минэнерго США заявил, что Вашингтон «посмотрит, что сможет сделать», если необходимая технология будет разработана Россией.

Напомним, госсекретарь США Майкл Помпео призвал не верить словам Москвы о том, что «Северный поток – 2» является исключительно экономическим проектом.

После того, как США ввели санкции, швейцарская компания Allseas объявила о приостановке строительства в территориальных водах Дании.

Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле заявил, что Россия сумеет найти судно для завершения строительства «Северного потока – 2».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какое судно будет достраивать газопровод «Северный поток – 2».