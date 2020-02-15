США заявили о неспособности РФ достроить «Северный поток – 2» своими силами

15.02.2020, 22:26, Новости дня

По мнению Вашингтона, РФ без посторонней помощи не сможет достроить газопровод «Северный поток – 2», сообщил глава минэнерго США Дэн Бруйетт.

«Они не смогут», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Бруйетт считает, что реализации проекта «грозит очень длительная задержка», так как, по версии США, «у РФ нет соответствующих технологий».

Глава минэнерго США заявил, что Вашингтон «посмотрит, что сможет сделать», если необходимая технология будет разработана Россией.

Напомним, госсекретарь США Майкл Помпео призвал не верить словам Москвы о том, что «Северный поток – 2» является исключительно экономическим проектом.

После того, как США ввели санкции, швейцарская компания Allseas объявила о приостановке строительства в территориальных водах Дании.

Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле заявил, что Россия сумеет найти судно для завершения строительства «Северного потока – 2».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какое судно будет достраивать газопровод «Северный поток – 2».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / Пьющая москвичка развела в своей квартире 130 кошек

18.12 / Ты тоже можешь!: «ВкусНата»: История о том, как заработать на сушеных арбузах

12.12 / Сын Трампа убил редкое животное в Монголии по поддельному разрешению

08.01 / Зеленский прервал визит в Оман из-за катастрофы украинского самолета

19.12 / Жителя Белоруссии казнили за жестокое убийство двух женщин

11.02 / Хачанов переиграл Фоньини на старте турнира в Роттердаме

06.02 / Мосгорсуд вернул на новое рассмотрение дело о похищении певца Руссо

25.01 / Российские пары заняли весь пьедестал почета на чемпионате по фигурному катанию в Граце

05.01 / Во Львовской области обрушилась крыша фондохранилища галереи искусств

13.02 / Эксперт объяснил критику Россией резолюции СБ ООН по Ливии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика